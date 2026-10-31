Crece la inseguridad en Lanús y se quejan por la falta de medidas del intendente Julián Alvarez

Luego manifestó su bronca cuando recordó que "justo estaba detrás nuestro la moto con otro hombre a bordo esperando" y contó que "quise bajar para ayudarlas a las chicas, uno hace esas cosas de ciudadano de querer defender y el tipo sacó un arma y me dice, a mí y a otro vecino, que nos quedemos quietos y que no nos metamos, y no nos quedó otra que quedarnos quietos, mientras que mi marido había puesto marcha atrás para llevarse puesta la moto del chorro, para que quede imposibilitado de escapar, y cuando vio el arma, lamentablemente, ya mucho no podía hacer".

La concejala también quedó sorprendida por la actitud del asaltante, ya que se mostró desafiante y con la confianza de que no iba a ser atrapado. "Fue muy loco porque el chorro que se llevó las cosas nos miró a la cara todo el tiempo y no tenía casco, se manejan con una impunidad total, ya traspasaron un límite en donde ni siquiera necesitan usar pasamontañas o casco para cubrirse, andan como cualquier vecino por la calle sin miedo a que los agarre la policía, sin miedo a que les pase algo".

"Ellos saben que no les va a pasar nada, se bajan y afanan con un arma, te amenazan y nos les va a pasar nada de nada, ese es el problema más grande", expresó indignada y sentenció que "nosotros no tenemos manera de defendernos y ellos no nos tienen miedo a nosotros como vecinos ni a la policía, ellos saben que son completamente impunes con lo que hagan".

Sobre cómo reaccionaron las víctimas, describió: "Las chicas fueron a hacer la denuncia, yo me quedé con ellas cuando se fueron, les pedí el teléfono, me escribieron a la noche agradeciéndome por haberme quedado. Fue importante para ellas tener a alguien al lado que traía un poco de calma y que decía que era lo que tenían que hacer en este tipo de casos. Encima estuvieron hasta tarde porque encima en la comisaría se toman su tiempo para hacer todas esas cosas. Las chicas estaban descompuestas, yo calculo, que del susto les bajó la presión, no podían estar paradas, estaban llorando y gritaban porque les llevaron las llaves, los documentos, los celulares, pero más allá de lo material, fue el maltrato que sufrieron. Fue horrible".

Luego, sostuvo que "no eran las 10 u 11 de la noche, donde uno dice ´bueno, es invierno, es tarde, está oscuro, la gente está en la casa´", así como señaló que la escena del asalto se encuentra "a menos de una cuadra donde hay un club que se llama Charrúa, en el que van muchos alumnos de los colegios a hacer educación física; a dos cuadras está el Club 9 de Julio; a dos o tres cuadras están las escuelas Giachino, La Banderita y el Instituto Santa Faz". "Estamos a media cuadra de una de las avenidas más importantes de Lanús. Se fueron por Ocampo en contramano. Todo mal están haciendo", exclamó.

La integrante del bloque de La Libertad Avanza de Lanús compartió el video del ataque a través de sus redes sociales y puntualizó que "literal, me escribieron decenas de vecinos diciendo que ´siempre pasa lo mismo´, ´que hoy le tocaron a esas chicas pero que a un familiar le tocó hace una semana´".

Posteriormente, se refirió área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lanús y detalló: "Nosotros tenemos muchos conocidos que trabajan en Seguridad Ciudadana que nos cuentan que no pueden hacer nada, no pueden bajarse de los móviles, no pueden intervenir, tienen que quedarse mostrando las lucecitas celestes y llamando al 911 como cualquier vecino".

Y denunció que "la administración municipal está gastando millones y millones para algo que no funciona y que a nosotros no nos sirve, a los vecinos no nos da tranquilidad, sino que nos indigna de ver a esta pobre gente arriba de estos móviles sin tener la validación o aprobación para la portación de armas". Y sumó: "Tampoco pueden tener chalecos antibalas y los móviles no están blindados. Es más, como vecinos podemos hacer más cosas que ellos, podemos intervenir. Los vecinos podemos hacer más capaces que el secretario de seguridad y todo el circo de hacernos creer que están haciendo algo".

Posteriormente, criticó al secretario de Seguridad de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo, al asegurar que "hace meses que solicitamos informes para que Castillo y todo su equipo pueda decirnos en qué se gasta el presupuesto de seguridad, cuáles son los móviles que están aptos para circular, cuántos son los que están sin funcionar, cuándo van a mandarlos a arreglar, cuánto salen los arreglos, pero nunca nos dieron una respuesta. Es como que nos ignoran y siguen haciendo la nada misma", lamentó. "Todo lo que pasamos a diario es culpa de la ausencia del gobierno municipal", enfatizó.