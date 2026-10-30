A su vez, el jefe comunal remarcó: “No es un buen momento para hablar de candidaturas. Es importante acompañar al pueblo y que se sienta interpelado por su dirigencia. Por supuesto, Ricardo es una persona que tiene una trascendencia nacional y podría representar al peronismo en las próximas elecciones. También hay otros compañeros en ese transitar. Pero ahora debemos hablar de las necesidades y los problemas de la gente”.