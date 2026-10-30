Gustavo Menéndez y Ricardo Quintela participaron de la charla debate “Desafíos para la Argentina que viene”, en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recibió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y participaron de la charla debate “Desafíos para la Argentina que viene”, en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo. Los funcionarios debatieron sobre la actualidad y los problemas que aquejan a los argentinos y aportaron posibles soluciones para mejorar la situación que atraviesa Argentina.
En ese sentido, Menéndez destacó: “Ricardo tiene una mirada federal muy necesaria para toda la República Argentina. Es una de las personas que comenzó el camino de la unidad del peronismo. Nosotros, desde Merlo, siempre hemos hecho de nuestro distrito una trinchera, para que muchos compañeros puedan expresar sus ideas”.
Por su parte, Quintela afirmó: “Estoy muy agradecido con Gustavo y con todo el pueblo de Merlo por haberme recibido. Me siento como en mi propia casa y hablar en un teatro tan lleno, me obligó a dar lo mejor de mí. Lo que queremos transmitir es la reconstrucción de la esperanza del pueblo argentino”.
A su vez, el jefe comunal remarcó: “No es un buen momento para hablar de candidaturas. Es importante acompañar al pueblo y que se sienta interpelado por su dirigencia. Por supuesto, Ricardo es una persona que tiene una trascendencia nacional y podría representar al peronismo en las próximas elecciones. También hay otros compañeros en ese transitar. Pero ahora debemos hablar de las necesidades y los problemas de la gente”.
Finalmente, el gobernador sostuvo: “Gustavo Menéndez es un dirigente relevante a nivel nacional, una persona que conocen en todo el norte y, con su tercera gestión al mando, trascendió los límites de Buenos Aires”.
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