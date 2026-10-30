En el eje de tecnología e infraestructura también logró una mejoría, alcanzando los 4 puntos que ubican a Vicente López como la mejor calificada en la categoría, considerando la cobertura de servicios públicos, la conectividad y la incorporación de herramientas tecnológicas a la gestión municipal. A continuación se posicionó Escobar con 3,77 puntos.

El distrito también encabezó con 4,03 puntos la terna de política institucional, que evalúa la capacidad de gestión y transparencia de la administración en materia de participación ciudadana, planificación urbana e innovación. En cuanto a la dimensión de medio ambiente , Vicente López también mejoró su desempeño, pasando de 3,10 a 3,29 puntos para ubicarse en el tercer lugar. La categoría, que analiza las políticas de sostenibilidad urbana, movilidad, eficiencia energética y gestión de residuos, registró el promedio más bajo del relevamiento, con 2,32 puntos.

Entre las fortalezas de Vicente López , el nuevo informe de la UBA destacó la amplia cobertura de los servicios públicos en sus nueve localidades, el alumbrado público 100 por ciento LED, el desarrollo de políticas sociales propias y la articulación con otros sectores a través de convenios y alianzas estratégicas con organismos y empresas.

El estudio también identificó importantes diferencias entre los municipios del conurbano, con una brecha del 87 por ciento entre la puntuación promedio de los cinco distritos mejor posicionados y la de los cinco últimos. Con estos resultados, Vicente López se mantiene por segundo año consecutivo al frente del índice y consolida su posición entre los municipios mejor ponderados en materia de gestión estratégica y desarrollo urbano en el conurbano bonaerense.