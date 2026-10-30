Según el Indice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
Por segundo año consecutivo, el municipio de Vicente López, gobernado por Soledad Martínez, obtuvo el primer puesto en el Indice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Alcanzó una puntuación de 3,78 sobre 5 y se destacó por encima de los 31 municipios del conurbano bonaerense analizados, seguido por Escobar (3,35).
El índice se basa en una escala diseñada para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa el nivel de sostenibilidad y gestión estratégica de cada ciudad. Se estructura en cinco dimensiones que se descomponen en 31 variables representativas, las cuales, a su vez, integran 159 indicadores. Ese enfoque permite ofrecer un diagnóstico integral de cada conglomerado urbano, identificando tanto sus fortalezas como sus áreas de oportunidad para promover un desarrollo urbano sostenible.
En esta nueva edición, el relevamiento se amplió de 24 a 31 municipios del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incorporando a Pilar, Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas. Vicente López mantuvo el primer lugar y mejoró sus resultados en las cinco áreas analizadas, alcanzando el primer puesto en cuatro de ellas: política-institucional, sociedad, tecnología e infraestructura y desarrollo económico.
Uno de los avances más destacados se registró en la dimensión de sociedad, que contempla aspectos vinculados con la educación, la cultura, la seguridad, el empleo y el tratamiento del espacio público. Vicente López pasó de 3,13 a 3,88 puntos en 2026, obteniendo la calificación más alta entre los municipios evaluados.
En el eje de tecnología e infraestructura también logró una mejoría, alcanzando los 4 puntos que ubican a Vicente López como la mejor calificada en la categoría, considerando la cobertura de servicios públicos, la conectividad y la incorporación de herramientas tecnológicas a la gestión municipal. A continuación se posicionó Escobar con 3,77 puntos.
El distrito también encabezó con 4,03 puntos la terna de política institucional, que evalúa la capacidad de gestión y transparencia de la administración en materia de participación ciudadana, planificación urbana e innovación. En cuanto a la dimensión de medio ambiente , Vicente López también mejoró su desempeño, pasando de 3,10 a 3,29 puntos para ubicarse en el tercer lugar. La categoría, que analiza las políticas de sostenibilidad urbana, movilidad, eficiencia energética y gestión de residuos, registró el promedio más bajo del relevamiento, con 2,32 puntos.
Entre las fortalezas de Vicente López , el nuevo informe de la UBA destacó la amplia cobertura de los servicios públicos en sus nueve localidades, el alumbrado público 100 por ciento LED, el desarrollo de políticas sociales propias y la articulación con otros sectores a través de convenios y alianzas estratégicas con organismos y empresas.
El estudio también identificó importantes diferencias entre los municipios del conurbano, con una brecha del 87 por ciento entre la puntuación promedio de los cinco distritos mejor posicionados y la de los cinco últimos. Con estos resultados, Vicente López se mantiene por segundo año consecutivo al frente del índice y consolida su posición entre los municipios mejor ponderados en materia de gestión estratégica y desarrollo urbano en el conurbano bonaerense.
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