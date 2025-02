Cristian Tula asumió su responsabilidad tras el mal inicio de Talleres

"Creo que en los primeros 10 minutos, donde el equipo fue intenso, si metíamos alguna hubiera cambiado el partido. A los 13 minutos nos embocan el gol, entramos en el nerviosismo, que es normal y entendible. Es toda responsabilidad mía que el equipo no juegue bien. Y eso a mí me preocupa y me tengo que ocupar. Recién empieza, pero no me interesa, quiero ganar siempre y tengo que seguir", analizó Tula sobre el rendimiento del plantel.

A pesar de la caída, el DT rescató aspectos positivos del juego de su equipo, especialmente el amor propio y la actitud de no rendirse. "El amor propio de los jugadores, de no darse por vencidos, de intentar, así y todo, habiendo jugado mal, tuvimos claras (situaciones de gol) y si hubiéramos podido empujar era otra cosa. En el fútbol tenés que meter la pelota en el arco y ellos, se cae Maxi Rodríguez, una jugada que se ensucia, gol y la pagamos caro. En estos momentos es cuando más grupo tenemos que hacer, más fuertes que nunca, saber que hay que ser más humildes, aceptar todo. Soy el primer responsable en decir que, si el equipo no jugó bien, es culpa mía", reflexionó.

Consultado sobre la adaptación del plantel, Tula reconoció que aún falta ritmo debido a la incorporación de varios jugadores nuevos. "No es fácil que el equipo agarre ritmo, porque la mayoría son nuevos, pero en el fútbol no hay tiempos. Entrenamos de una manera hasta el día de ayer (por el viernes), estábamos convencidos de lo que veníamos a hacer, no sale, pero de otra manera no puedo decir que de esto se sale trabajando", aseguró.

El técnico también mencionó las dificultades ocasionadas por las lesiones. "Los jugadores que nombraste son pasados, tengo muy buenos jugadores, pero tengo lesionado a (Luciano) Zannier, se me lesionó (Martín) Batallini, (Gabriel) Altamirano que es de juego. Vino Camilo (Viganoni), ojalá que se ponga rápido, (Nelson) Acevedo que es de experiencia tuve que sacarlo lesionado, hay cosas que están pasando, pero hay que ponerles el pecho. El único responsable soy yo y acá estoy", afirmó.

Tras las derrotas frente a Central Norte de Salta y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el próximo objetivo para Talleres será enfrentar a Gimnasia y Tiro en Salta. El encuentro está programado para el domingo 23, desde las 17 horas. Será una nueva oportunidad para revertir el presente y comenzar a sumar puntos en el torneo.

Con un plantel en formación y un cuerpo técnico enfocado en corregir errores, el Albirrojo buscará encontrar regularidad y eficacia en los próximos compromisos. La clave estará en mantener la unidad del grupo y trabajar para superar las adversidades iniciales.