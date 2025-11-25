Críticas al recorte de fondos para la educación técnica desde Avellaneda

Efectuado en el Parque Multipropósito La Estación, se realizó por sexta vez este tipo de encuentro de estudiantes de sexto grado de las primarias públicas. Sierra señaló que las mencionadas instituciones pedagógicas cuentan con una amplia variedad de orientaciones: desde maestro mayor de obras, turismo, multimedios, químicas o informática.

Desde la Comuna local, señalaron que "el gobierno nacional de Javier Milei, en su proyecto de presupuesto 2026, incluye la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, que establece la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que garantiza la inversión en equipamiento, infraestructura y formación docente especializada". "En el mismo proyecto de presupuesto, se elimina el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional que establecía el objetivo de alcanzar una inversión educativa equivalente al 6% del PBI", añadieron.

Al respecto, Sierra repudió "el desfinanciamiento de la educación pública en general y de la educación técnica en particular, es muy triste lo que está haciendo el gobierno nacional", al tiempo que recalcó: "La mayoría de los proyectos que presentaron son cosas que no entran al país si no es por la escuela técnica".

También reconoció el trabajo de los estudiantes de la Escuela Técnica N° 8 Angel Gallardo que ganaron en el premio AVEA a la innovación tecnológica del Desafío ECO YPF por el auto que realizaron. La competencia reúne a los autos eléctricos emisión cero, diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de todo el país.