Da Campo apunta a "volver a ser un equipo sólido"

El Celeste viene de clasificar en la Copa Argentina, y de sumar dos caídas al hilo en la Primera Nacional. No es nuevo, cuando pasó con River ocurrió exactamente lo mismo. Respecto del momento del equipo, el mediocampista remarcó en diálogo con Locos x Temperley: "No nos gusta perder, el equipo se fue triste, en el vestuario mirabas al costado y la derrota nos dolió a todos, no nos gusta esta situación, nos hacemos cargo y nos responsabilizamos, el grupo está unido y quiere revertir rápido la situación, eso es positivo porque pocas veces después de una derrota un vestuario queda tan mal, sabemos que vamos a dar vuelta rápido esto".

Y amplió: "En el vestuario estábamos golpeados, con bronca, sentimos injusta la derrota. Tenemos que levantar, el árbitro es un condimento pero nosotros sabemos que estamos en deuda con el juego, estamos trabajando para revertir la situación, no nos gusta tener dos derrotas seguidas. Estamos trabajando en mejorar, en volver a convertir y volver a ganar, no nos tenemos que quedar con esa derrota".

Además, habló de un tema que es vox populi en estos momento: la sequía en el arco rival. Al respecto, Da Campo afirmó: "La falta de gol no es solo de los delanteros, nosotros desde el medio, tanto los defensores y mismo (Juan) Rago, tenemos que ayudarlos, tuvimos chances claras que no pudimos completar. Los volantes también tuvimos chances, pero no estamos siendo claros, nos apuramos en la toma de decisiones, la falta de gol nos lleva a actuar rápido y no pensar tanto o estar tranquilos y fríos. Es un problema del equipo, no solo de los delanteros".