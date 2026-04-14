Daniela Vilar participó del Foro de CEPAL sobre Desarrollo Sostenible y fortaleció vínculos internacionales

Durante su participación, Vilar destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y el acceso a financiamiento para gobiernos subnacionales, y subrayó el trabajo que la Provincia viene desarrollando en materia de economía circular, transición ecológica y políticas ambientales con inclusión social. En ese sentido, remarcó que la articulación con la CEPAL permitió avanzar en la formulación de la Estrategia Provincial de Economía Circular.

Además, Vilar compartió un encuentro con Marco Llinás, Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, donde presentó las principales líneas de trabajo que impulsa la Provincia junto al sector productivo, incluyendo iniciativas de reconversión industrial y el proyecto de creación de un Hub de Innovación y Transformación Sostenible en la Reserva Provincial Santa Catalina.

En este marco, la Provincia continúa impulsando la construcción de un Frente Ambiental Latinoamericano, una iniciativa que busca fortalecer la articulación entre gobiernos subnacionales de la región para promover el acceso a financiamiento internacional, coordinar respuestas frente a la crisis climática y consolidar una agenda común desde el Sur Global.

La participación de la Provincia en este foro internacional reafirma el compromiso del Ministerio de Ambiente con la construcción de una agenda ambiental basada en la articulación regional, la cooperación multilateral y el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible en el territorio bonaerense.