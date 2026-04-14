Daniela Vilar participó del Foro de CEPAL sobre Desarrollo Sostenible y fortaleció vínculos internacionales

La ministra de Ambiente representó a la Provincia de Buenos Aires en el evento realizado en Santiago de Chile, consolidando vínculos internacionales y promoviendo una agenda ambiental con desarrollo sostenible e inclusión social.
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, participó del 9° Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, en representación del Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof.
Se trata de la segunda participación de la Provincia en este encuentro regional, un espacio clave para fortalecer la cooperación internacional, acceder a financiamiento y consolidar el acompañamiento de organismos multilaterales a los gobiernos subnacionales en la implementación de políticas públicas ambientales.
La ministra mantuvo una reunión con Jeannette Jara, ex ministra de Trabajo de Chile y ex candidata presidencial, con quien intercambió experiencias sobre los desafíos que enfrentan ambos países en materia de desarrollo sostenible y políticas ambientales, y la importancia de fortalecer la cooperación regional para sostener agendas de desarrollo con inclusión social. En ese marco, Vilar también le agradeció por su solidaridad ante la situación que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
Asimismo, encabezó el conversatorio “Los gobiernos subnacionales como protagonistas del desarrollo sostenible en el territorio”, donde compartió experiencias junto a Jeannette Jara, el gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca y autoridades regionales sobre el rol clave de las provincias y municipios en la implementación de políticas públicas ambientales, la adaptación al cambio climático y la reducción de desigualdades.
Durante su participación, Vilar destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y el acceso a financiamiento para gobiernos subnacionales, y subrayó el trabajo que la Provincia viene desarrollando en materia de economía circular, transición ecológica y políticas ambientales con inclusión social. En ese sentido, remarcó que la articulación con la CEPAL permitió avanzar en la formulación de la Estrategia Provincial de Economía Circular.
Además, Vilar compartió un encuentro con Marco Llinás, Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, donde presentó las principales líneas de trabajo que impulsa la Provincia junto al sector productivo, incluyendo iniciativas de reconversión industrial y el proyecto de creación de un Hub de Innovación y Transformación Sostenible en la Reserva Provincial Santa Catalina.
En este marco, la Provincia continúa impulsando la construcción de un Frente Ambiental Latinoamericano, una iniciativa que busca fortalecer la articulación entre gobiernos subnacionales de la región para promover el acceso a financiamiento internacional, coordinar respuestas frente a la crisis climática y consolidar una agenda común desde el Sur Global.
La participación de la Provincia en este foro internacional reafirma el compromiso del Ministerio de Ambiente con la construcción de una agenda ambiental basada en la articulación regional, la cooperación multilateral y el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible en el territorio bonaerense.
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