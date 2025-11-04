Defensa cayó en su casa y complicó el acceso a play-off

Los goles del Globo fueron convertidos por el delantero Luciano Giménez, Leandro Lescano y Matko Miljevich liquidó el partido, en tanto que por el lado del Halcón, Abiel Osorio había puesto el empate parcial que no sirvió para evitar el tropezón.

El primer tiempo mostró a un conjunto de Parque Patricios más decidido, que aprovechó su momento para golpear, ya que a los 18 minutos Giménez abrió el marcador tras una buena jugada colectiva por la derecha, dándole a la visita la ventaja parcial.

En el complemento el dueño de casa encontró rápidamente la igualdad, apenas a los dos minutos, cuando Osorio aprovechó un rebote en el área y definió para el 1 a 1. El conjunto que conduce Mariano Soso se animó y adelantó sus líneas, pero a los siete minutos se quedó con un jugador menos por la expulsión directa de Alexis Soto tras una dura falta sobre Leonardo Sequeira.

Con superioridad numérica, Huracán volvió a tomar el control, ya que a los 27 minutos, Lescano -recién ingresado desde el banco de suplente- marcó el 2 a 1 con un potente remate cruzado tras un pase de Facundo Waller.

El conjunto de Frank Kudelka no bajó el ritmo y, a los 36 minutos, Miljevich selló el resultado definitivo con una gran definición desde el borde del área. El volante ofensivo, figura del encuentro, coronó una actuación brillante y sentenció el 3 a 1 que desató la alegría en el banco visitante.

Con este triunfo, Huracán se posicionó en el octavo puesto con 19 unidades, mientras que Defensa y Justicia finalizó en el séptimo lugar con la misma cantidad de puntos que el Globo.