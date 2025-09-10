Ian Moche expuso su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad

Moche habló sobre su activismo, sus experiencias personales y la importancia de visibilizar las necesidades de las personas neurodivergentes, en una entrevista con la radio de la UNLa.

“El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera diferente… no hay personas mejores que otras, simplemente llegamos al mismo objetivo de forma distinta”, explicó. Y agregó: “No todos tenemos las mismas llaves para abrir las mismas puertas, pero las puertas también tienen que estar adaptadas para que el camino duela menos”.

El menor destacó cómo pequeños cambios en los espacios cotidianos pueden mejorar la calidad de vida de las personas con autismo: “Muchas veces no es solo el ruido, son los olores, la luz, la gente… todos los sentidos están atravesados. Por eso, cuando entras a un lugar, te desregulás si no está adaptado”.

En relación a los diagnósticos tardíos y el camuflaje de rasgos, afirmó que “hay muchos autistas adultos no diagnosticados, especialmente mujeres, porque culturalmente aprenden a camuflar sus diferencias. No hay más hombres que mujeres, solo se invisibiliza a ellas”.

Su madre, Marlene, también reflexionó sobre la importancia de acompañar a los hijos: “La situación de lucha a la que nos sometieron fue innecesaria, pero nos da orgullo. Las personas con discapacidad son una minoría, pero tienen que ocupar su lugar y ser escuchadas”. Y agregó: “A veces escuchás ‘te tocó un hijo discapacitado’, pero en realidad es todo el día un ser que te da amor, te abraza y te enseña mucho. Lo importante es el entorno que los rodea, la familia y la contención”.

Tras la entrevista radial, Ian y Marlene fueron recibidos por el rector Daniel Bozzani, en un encuentro que reforzó la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad y el compromiso de la UNLa con la inclusión.

Desde que inició su activismo en 2021, Ian ha recibido múltiples mensajes de apoyo de familias inspiradas por su historia. A futuro, planea expandir su proyecto, incluyendo la creación de un partido político llamado “Fluido”, orientado a la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La visita a la UNLa permitió visibilizar la lucha de Ian y generar un espacio de concientización sobre políticas públicas, derechos y accesibilidad, en un contexto legislativo y social donde la defensa de las personas con discapacidad sigue siendo un desafío central.