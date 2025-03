Defensa y Justicia no pudo con un Xeneize muy efectivo y se quedó con las manos vacías

El trámite estuvo a favor del local desde el principio, que contó con una delantera de lujo que corroboró que puede luchar por grandes objetivos. Es que tanto Edinson Cavani como Milton Giménez, como Miguel Merentiel después, diseñaron el tanteador completo, el primero y el último aportando un grito y el otro un doblete.

Sí, el ex Halcón no tuvo reparos en certificar su supremacía en la red frente al combinado que integró hace poco tiempo. Y si bien no gritó el tanto, los hinchas a la distancia lamentaron ese panorama, ya cuando faltaba poco para el cierre y estaba definida la historia.

El halago para los conducidos por Fernando Gago se fue confeccionando tempranamente. Es que experimentado uruguayo, de larga trayectoria en el fútbol mundial, quebró la resistencia del arco rápidamente y empezó a armar lo que luego iba a ser una goleada. El ex Banfield continuó con sus aportes y, con dos remates potentes, dieron por tierra con cualquier reacción de los comandados por Pablo De Muner.

Sobre el cierre fue el turno de cumplimentarse la ley del ex, ya con el Verde y Amarillo totalmente a la deriva y sin oportunidades para cambiar la dinámica y sorprender.

Para el Defe será instante de masticar bronca, modificar el semblante y pensar en el corto plazo. Es que el próximo escollo será con Tigre, otro encumbrado, en ese caso el 30 de marzo, dentro de dos semanas, pasada la doble fecha de eliminatorias sudamericanas, en las que Argentina medirá fuerzas con Uruguay y Brasil.

En ese lapso el DT buscará recomponer la imagen, dejar atrás el golpe a domicilio y pensar en lo que sigue, con la expectativa de sellar la clasificación a los play-off.