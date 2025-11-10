Sigue la bronca en Banfield tras la caída ante Aldosivi

La polémica sanción de un penal dejó al Taladro en jaque rumbo a la clasificación a los play offs, por lo que se ve en la obligación de conseguir los tres puntos ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
La derrota de Banfield ante Aldosivi de Mar del Plata como local en el Florencio Sola dejó un halo de bronca en el DT Pedro Trogio y en los jugadores del Taladro, ya que el 1 a 0 en contra y con una polémica sanción de un penal, dejó al conjunto de la región en jaque rumbo a la clasificación a los Play Offs de la Zona A de la Liga Profesional de Futbol, por lo tanto se verá obligado a ganar ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, y al mismo tiempo esperar otros resultados.
El conjunto de Troglio no pudo avanzar, luego del triunfo heroico en el Clásico del Sur contra Lanús y el baldazo de agua fría contra un Tiburón cerca de los puestos de descenso frenó los planes banfileños de dar un estirón en la tabla de la Zona A y acercarse a la clasificación.
Un polémico penal le dio a Aldosivi el triunfo sobre Banfield y pese al reclamo del DT oriundo de Luján, Troglio debió irse con toda la bronca, dado el esfuerzo de sus dirigidos: "Me indigna por mí y por los equipos que están en la lucha. Le fui a decir al árbitro Luis Lobo Medina que él había visto que no era penal. El lo vio, por eso no lo cobró y si él está a un metro, vio que no lo tocó. Y cuando vos vas a las imágenes se nota también que lo que vio no era penal". Y agregó: "Pero te llaman del VAR y si vos analizas tampoco tiene nada que ver el árbitro, porque no lo cobró".
