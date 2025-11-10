Sigue la bronca en Banfield tras la caída ante Aldosivi

El conjunto de Troglio no pudo avanzar, luego del triunfo heroico en el Clásico del Sur contra Lanús y el baldazo de agua fría contra un Tiburón cerca de los puestos de descenso frenó los planes banfileños de dar un estirón en la tabla de la Zona A y acercarse a la clasificación.

Un polémico penal le dio a Aldosivi el triunfo sobre Banfield y pese al reclamo del DT oriundo de Luján, Troglio debió irse con toda la bronca, dado el esfuerzo de sus dirigidos: "Me indigna por mí y por los equipos que están en la lucha. Le fui a decir al árbitro Luis Lobo Medina que él había visto que no era penal. El lo vio, por eso no lo cobró y si él está a un metro, vio que no lo tocó. Y cuando vos vas a las imágenes se nota también que lo que vio no era penal". Y agregó: "Pero te llaman del VAR y si vos analizas tampoco tiene nada que ver el árbitro, porque no lo cobró".