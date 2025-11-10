Destacada actuación del Club Náutico Quilmes

En el Campeonato Mundial de la Clase J70, desarrollado en el Yacht Club Argentino, la tripulación comandada por Fernando Gwozdz se ubicó en el lugar 28 sobre 71 embarcaciones.
La tripulación quilmeña del Club Náutico Quilmes, comandada por Fernando Gwozdz, se lució en el Campeonato Mundial de la Clase J70, desarrollado en el Yacht Club Argentino, sobre 71 embarcaciones que descollaron en las aguas del Río de la Plata, y completo un recorrido más que importante. Gwozdz compitió junto a Guillermo Durante, Federico Travascio y Piru Di Bernardo.
Se ubicaron en el puesto 28 de la clasificación general y entre más de 70 embarcaciones lograron ser de los argentinos destacados en este prestigioso certamen, inédito en las aguas rioplatenses.
"Estamos con la tranquilidad de haberle puesto el corazón al objetivo. Nos quedará el recuerdo de la primer regata del Campeonato y del camino recorrido que sin dudas deja un montón de alegrías y aprendizajes", soltó el capitán del equipo, en diálogo con Deportes en Quilmes.
Por primera vez en la historia de la Vela argentina una flota de alto nivel quilmeña se ubica en el top 30 de una regata mundial y completó un recorrido iniciado en febrero, con intensas puestas a punto colectiva a individualmente para dar lo máximo en el más alto estandarte del yachting. El CNQ tiene la vara alta y espera elevarla, de este modo, aún más.
