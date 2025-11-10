Destacada actuación del Club Náutico Quilmes

Se ubicaron en el puesto 28 de la clasificación general y entre más de 70 embarcaciones lograron ser de los argentinos destacados en este prestigioso certamen, inédito en las aguas rioplatenses.

"Estamos con la tranquilidad de haberle puesto el corazón al objetivo. Nos quedará el recuerdo de la primer regata del Campeonato y del camino recorrido que sin dudas deja un montón de alegrías y aprendizajes", soltó el capitán del equipo, en diálogo con Deportes en Quilmes.

Por primera vez en la historia de la Vela argentina una flota de alto nivel quilmeña se ubica en el top 30 de una regata mundial y completó un recorrido iniciado en febrero, con intensas puestas a punto colectiva a individualmente para dar lo máximo en el más alto estandarte del yachting. El CNQ tiene la vara alta y espera elevarla, de este modo, aún más.