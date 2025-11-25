Defensores de Banfield cerró el 2º tour con un disputado triunfo 3 a 2 ante el anfitrión

La ofensiva del Defe fue clave: el opuesto Franco Cáceres lideró el marcador con 24 puntos. También alcanzaron los dos dígitos otros dos jugadores: Pedro López (22), quien fue elegido el MVP del partido, y el armador Gastón Ortiz (21). Con una plantilla que ha sido renovada, el conjunto de Lomas de Zamora mantiene el objetivo de alcanzar los Play-Offs, buscando superar sus performances de 2022/23 y 2023/24, donde fue eliminado en cuartos.

Antes de este triunfo, Defensores de Banfield había caído 1 a 3 frente al puntero Ciudad Vóley y 0 a 3 contra Boca Juniors. El tercer tour de la LVA 2025/26 se desarrollará en San Juan durante los primeros días de diciembre. Allí, el equipo enfrentará a San Lorenzo el jueves 4 a las 15 horas; jugará contra el local UPCN San Juan Vóley el sábado 6 a partir de las 21; y cerrará el domingo 7 a las 18 contra Monteros Vóley Club.