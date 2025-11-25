Defensores de Banfield cerró el 2º tour con un disputado triunfo 3 a 2 ante el anfitrión

El equipo de Lomas de Zamora se impuso al local Tucumán de Gimnasia en el tie-break, con Franco Cáceres como máximo anotador del encuentro.
El Club Defensores de Banfield finalizó su participación en el 2º tour de la Liga de Voleibol Argentina con una valiosa victoria en un encuentro que se extendió hasta el tie-break, superando al local Tucumán de Gimnasia por 3 a 2. Los dirigidos por Leandro Alegre buscaban despedirse del Jardín de la República con un éxito tras registrar dos derrotas en el inicio. La luchada victoria del único representante de la provincia de Buenos Aires se decretó en el estadio Tucumán BB, con parciales de 25-18, 33-35, 20-25, 25-15 y un dramático 23-21.
La ofensiva del Defe fue clave: el opuesto Franco Cáceres lideró el marcador con 24 puntos. También alcanzaron los dos dígitos otros dos jugadores: Pedro López (22), quien fue elegido el MVP del partido, y el armador Gastón Ortiz (21). Con una plantilla que ha sido renovada, el conjunto de Lomas de Zamora mantiene el objetivo de alcanzar los Play-Offs, buscando superar sus performances de 2022/23 y 2023/24, donde fue eliminado en cuartos.
Antes de este triunfo, Defensores de Banfield había caído 1 a 3 frente al puntero Ciudad Vóley y 0 a 3 contra Boca Juniors. El tercer tour de la LVA 2025/26 se desarrollará en San Juan durante los primeros días de diciembre. Allí, el equipo enfrentará a San Lorenzo el jueves 4 a las 15 horas; jugará contra el local UPCN San Juan Vóley el sábado 6 a partir de las 21; y cerrará el domingo 7 a las 18 contra Monteros Vóley Club.
