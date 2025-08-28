Defensores de Glew ganó y trepó a la cima de la Zona A

El conjunto de Glew golpeó en los momentos justos y liquidó el pleito en apenas un cuarto de hora. A los 20 minutos del primer tiempo, Lautaro Ojeda abrió el marcador para la visita. Y cuando el dueño de casa aún no se reponía, el mismo delantero volvió a aparecer a los 35' para estampar el segundo tanto y encaminar la victoria.

En la segunda parte, Atlético Pilar intentó reaccionar, pero se topó con un equipo ordenado y sólido que supo defender la diferencia conseguida. Los 55 minutos que restaban fueron un trámite en el que Defensores cuidó la ventaja hasta el pitazo final, celebrando tres puntos de oro fuera de casa.

Con este resultado, el Albinegro alcanzó las cinco unidades y se acomodó en lo más alto del grupo, a la espera de lo que suceda con el resto de la jornada. El próximo fin de semana, Defensores recibirá en su estadio a Estrella de Berisso, con la ilusión de ratificar este buen momento.