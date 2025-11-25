Delincuentes a caballo con machetes hirieron gravemente a un joven

Esta problemática, que inició como una simple parodia a las escenas de películas del lejano oeste, escaló hasta convertirse en la triste realidad que sufren quienes viven en Ingeniero Allan y alrededores. Los malvivientes van fuertemente armados y se dirigen hacia sus víctimas para matarlos por un par de zapatillas o un teléfono celular. Lo confirmó la madre del damnificado, que brindó detalles acerca de lo que le dijeron los agresores a su hijo en pleno acto.

Ocurrió durante el fin de semana cuando un adolescente de 17 años y dos amigos iban caminando hacia la casa de uno de ellos por Diagonal Los Guaraníes. Sin embargo, en un momento dado, dos delincuentes a bordo de un par de caballos los interceptaron y con machetes les exigieron sus pertenencias. Dilan, el herido, no pudo escapar al igual que sus compañeros y se llevó la peor parte.

Uno de los cacos le dio varios machetazos y le cortó los tendones de su mano derecha, además de provocarle cortes en su espalda y en distintas partes del cuerpo, mientras el otro le pedía que lo matara. Milagrosamente, la víctima pudo levantarse y salió corriendo hasta la casa de uno de sus amigos, donde lo recibieron y decidieron llamar a la Policía para pedir asistencia.

Dilan fue ingresado a quirófano en el Hospital Mi Pueblo y tienen que intervenirlo nuevamente. Está internado desde el fin de semana y no saben cuándo podrán darle el alta médica, mientras que se radicó la correspondiente denuncia policial en la Comisaría 6ta de Florencio Varela. Trabaja en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 y esperan encontrar cuanto antes a los responsables, conocidos como los “cabachorros”.

En el día anterior a este ataque, un delincuente a bordo de un caballo y con un machete le dio un puntazo en la espalda a un vecino de la zona, por lo que se presume que puede ser la misma persona. Sin embargo, vienen operando bajo esta modalidad desde hace meses y hay varios grupos que lo hacen. Incluso, algunos de ellos llegaron a atacar con escopetas.