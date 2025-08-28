Denuncian a un sujeto que acosa a mujeres en calles de Varela

Se trata de un caso que preocupa a toda la comunidad, debido a que el responsable de esta historia no amedrentó a una sola víctima, sino que ya lo hizo con varias y no creen que vaya a cesar con sus actitudes. Algunas personas que viven en el barrio Villa Vatteone, en las cercanías a donde el agresor estaba actuando, se reunieron y fueron a increparlo. Sin embargo, esa claramente no es la solución a los problemas de base que tienen y es por dicho motivo que exigen respuestas de la Justicia.

La secuencia que desencadenó en la reacción de los vecinos tuvo lugar el sábado por la tarde en la intersección de la avenida Guillermo Hudson y 3 de Febrero, donde está situado un paso bajo nivel. Allí iba caminando una jovencita de entre 15 y 17 años, cuando de repente se dio cuenta que tenía a un hombre de mediana edad siguiendo sus pasos. Al percatarse, dio algunas vueltas, pero este no la liberaba.

La situación fue tan explícita que hasta levantó sospechas entre los transeúntes, que se quedaron observando lo que hacía sin llegar a comprender por completo que se trataba de un acoso. Fue hasta que la adolescente empezó a correr, este la corrió y un vecino se metió en el medio para frenarle la marcha. No fue la primera vez que actuó y algunos dijeron haberlo visto en Bosques haciendo exactamente lo mismo.

El acosador siembra el miedo en las calle y no le tiembla el pulso para gritarle obscenidades a las mujeres, sin importarle sus edades. Es por ello que decidieron denunciar públicamente su conducta y compartieron imágenes de cámaras de vigilancia que son probatorias de sus prácticas. No fue la primera vez que lo hizo y temen que pueda llegar a cometer un abuso con acceso carnal o que secuestre a una víctima.

Tras el revuelo generado, vecinos de Villa Vatteone que lo conocen indicaron que sufre alteraciones mentales y que tiene un primo que también acosa chicas en la vía pública. Sin embargo, sostuvo que entre los que viven en el barrio empezaron a organizarse para pedir respuestas a las autoridades policiales y judiciales antes de que sea tarde y alguien lo golpee gravemente hasta matarlo.

Además, pidieron mayor presencia de uniformados en el paso bajo nivel de la mencionada intersección, ya que sostienen que muchos van a drogarse y que tienen miedo de caminar y que les roben o les griten cosas.