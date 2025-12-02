Deportivo Berazategui reconoció a otras referentes de su historia

El Complejo Deportivo Municipal ubicado en la región fue el escenario perfecto para una noche especial, en la que el Aurinegro aprovechó su última actuación como anfitrión en la campaña regular para rendir homenaje a tres referentes de su historia reciente, tres baluartes clave que posibilitaron el crecimiento de la institución de la zona sur del conurbano bonaerense.

En nombre de la entidad, Mario Quiñonez encabezó el reconocimiento y entregó diplomas y camisetas alusivas, elementos que representan el aporte de cada una al desarrollo deportivo del club.

En ese sentido, el acto condensó el agradecimiento por tantos años de sacrificio y por haber sido piezas clave en las conquistas que le dieron forma al presente al club más ganador de la historia en la elite de la disciplina de la pelota naranja.

Este reconocimiento forma parte de una iniciativa impulsada por la dirigencia para destacar a todas las jugadoras que dejaron su impronta, cariño y por el respeto a Bera. Por caso, en fechas anteriores la distinción fue para Agustina Jourdheuil, Agustina García, las hermanas Noelia y Luciana Zinna, Wanda y Berenice López, Florencia Fernández, Laila Raviolo y hasta Turbina Arjone.

Deportivo, mientras tanto, mira de reojo lo que será el itinerario de post temporada, con la expectativa de luchar por la gloria, esa que en su momento acompañó pero que en los últimos tiempo lo mostró esquivo, más cercano a la irregularidad.