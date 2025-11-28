Berazategui festejó en el Norman Lee en un nuevo amistoso de pretemporada

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Norman Lee, donde el Naranja se impuso con un emotivo 3 a 2 con goles de Nahuel Pombo, Matías Villalba y Alexis Godoy, por lo que el entrenador Rodrigo Bilbao sigue evaluando jugadores para delinear el plantel que afrontará el próximo torneo, a sabiendas que habrá que mejorar lo expuesto durante el certamen pasado donde no se pudieron lograr los objetivos.

En ese sentido, si bien se especificó un itinerario irregular, el club de la zona sur del conurbano bonaerense le ganó los dos partidos a Jota Jota: el 25 de mayo venció por la mínima diferencia con gol de Brian Duarte, en tanto que el 5 de septiembre también se impuso por idéntico marcador con un tanto de Alejo Sanabria.

Este fue el tercer amistoso del Naranja en lo que va del mes, ya que en el primer encuentro perdió 1-0 ante San Telmo en condición de local, no pudieron mostrar su mejor repertorio, aunque delante estaba un rival de mucha jerarquía que aparece en escena, consolidado, en la Primera Nacional, mientras que en el segundo cayó 2 a 1 ante Los Andes en Lomas de Zamora, también con recorrido satisfactorio en la segunda categoría del fútbol nacional.

Ahora se tomó revancha, encausó el trámite y evidenció que cuenta con argumentos como para diseñar un plantel competitivo que le permita soñar en grande con el ascenso a la divisional superior.