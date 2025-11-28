Pedro Souto vuelve a Temperley como campeón de la Copa Argentina, pero no está asegurada su estadía

El lateral izquierdo había extendido su vínculo con Temperley hasta diciembre de 2026 antes de marcharse a Mendoza. Su paso por la Lepra se dio bajo un cargo de 25 mil dólares y dos opciones de compra que, finalmente, no fueron ejecutadas por el 70 por ciento de su ficha.

Souto formó parte del equipo que se consagró campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, pese a que no pudo estar en la final por una suspensión. Su vuelta podría implicarle la posibilidad de tener continuidad en el primer equipo, ya que la dirigencia de Temperley anunció las bajas de Federico Milo y Nahuel Genez, los dos laterales izquierdos que se alternaron en la última temporada.

Milo rescindió su vínculo, mientras que Genez regresó a Boca Juniors, club dueño de su pase. Souto no es el único que regresa: Lucas Angelini, quien disputó las finales por el ascenso con Estudiantes de Río Cuarto, también manifestó que retornará al "Gasolero".