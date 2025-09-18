Detallaron el cronograma de retiro de ramas y restos verdes en Morón

El Municipio, a través del programa Tu Barrio, Tu Casa, precisó las modalidades de recolección para mantener una ciudad más limpia y ordenada. El servicio se realiza una vez por semana, sin necesidad de pedido previo.
En el marco del programa Tu Barrio, Tu Casa, el Municipio de Morón continúa fortaleciendo los servicios de higiene urbana y promoviendo una ciudad más limpia y ordenada para todos los vecinos. En ese sentido, se recordaron las modalidades establecidas para la recolección de ramas, hojas y césped.
Se admite un volumen máximo de 5 bolsas de escombro por domicilio y por semana, y de 1 metro cúbico en el caso de ramas y césped. Es requisito fundamental que las hojas y el césped se coloquen en bolsas para su correcta recolección.
El camión recolector pasa una vez por semana en cada barrio, por lo que no es necesario realizar un pedido previo. A continuación, se detalla el cronograma diferenciado por Unidad de Gestión Comunitaria (UGC): Castelar sur y El Palomar: voluminosos (ramas, escombros) los lunes y jueves (mañana/tarde); Castelar norte y Morón sur: voluminosos los martes y viernes (mañana/tarde). Morón centro y norte, Haedo y Villa Sarmiento: voluminosos los miércoles y sábados (mañana/tarde).
Asimismo, se recuerda que la poda o extracción de árboles en la vía pública está prohibida por la Ordenanza Municipal N° 11.165/08. Para realizar este tipo de tareas es necesario solicitar autorización previa en la UGC correspondiente. En cuanto a la recolección de residuos reciclables, se realiza en todo el distrito los miércoles.
Para la disposición de otros residuos como aceite vegetal usado, tecnología en desuso y Botellas de Amor, los vecinos pueden comunicarse con el área de Economía Circular vía WhatsApp al 11-3928-2174.
Además, la comunidad cuenta con la estación ambiental ubicada en la Reserva Urbana de El Palomar (ingreso por Derqui y Corvalán), abierta todos los días de 9 a 18. Allí se reciben Botellas de Amor, aceite vegetal usado (frío, filtrado y envasado), tecnología en desuso (aparatos eléctricos y electrónicos) y residuos reciclables como papel, cartón, vidrio, plásticos, telgopor, envases tetrabrik, metales, entre otros.
Para más información sobre los servicios, vecinos y vecinas pueden comunicarse directamente con la Unidad de Gestión Comunitaria de su barrio.
