Detallaron el cronograma de retiro de ramas y restos verdes en Morón

Se admite un volumen máximo de 5 bolsas de escombro por domicilio y por semana, y de 1 metro cúbico en el caso de ramas y césped. Es requisito fundamental que las hojas y el césped se coloquen en bolsas para su correcta recolección.

El camión recolector pasa una vez por semana en cada barrio, por lo que no es necesario realizar un pedido previo. A continuación, se detalla el cronograma diferenciado por Unidad de Gestión Comunitaria (UGC): Castelar sur y El Palomar: voluminosos (ramas, escombros) los lunes y jueves (mañana/tarde); Castelar norte y Morón sur: voluminosos los martes y viernes (mañana/tarde). Morón centro y norte, Haedo y Villa Sarmiento: voluminosos los miércoles y sábados (mañana/tarde).

Asimismo, se recuerda que la poda o extracción de árboles en la vía pública está prohibida por la Ordenanza Municipal N° 11.165/08. Para realizar este tipo de tareas es necesario solicitar autorización previa en la UGC correspondiente. En cuanto a la recolección de residuos reciclables, se realiza en todo el distrito los miércoles.

Para la disposición de otros residuos como aceite vegetal usado, tecnología en desuso y Botellas de Amor, los vecinos pueden comunicarse con el área de Economía Circular vía WhatsApp al 11-3928-2174.

Además, la comunidad cuenta con la estación ambiental ubicada en la Reserva Urbana de El Palomar (ingreso por Derqui y Corvalán), abierta todos los días de 9 a 18. Allí se reciben Botellas de Amor, aceite vegetal usado (frío, filtrado y envasado), tecnología en desuso (aparatos eléctricos y electrónicos) y residuos reciclables como papel, cartón, vidrio, plásticos, telgopor, envases tetrabrik, metales, entre otros.

Para más información sobre los servicios, vecinos y vecinas pueden comunicarse directamente con la Unidad de Gestión Comunitaria de su barrio.