Desde el lunes, menos trenes en la Línea Belgrano Sur

Pero el mayor golpe lo sufrirán los usuarios del ramal que une Catán con Villars, que sábados y domingos se extiende a Lozano. Mientras que hasta el viernes la primera formación de Villars a Catán sale a las 6.28, de Marcos Paz 6.58 y de 20 de Junio a las 7.21, desde el martes el primero saldrá de Villars recién a las 10.13, por lo que quedan marginados quienes lo usaban para concurrir a escuelas o trabajos. Se mantienen los 2 servicios entre Catán y Villars, pero los 5 entre Catán y Marcos Paz pasan a 4. En tanto los sábados y domingos se mantienen los dos trenes entre Catán y Lozano, pero los 5 entre Catán y Marcos Paz pasan a ser 2. Es un servicio que conecta puntos sin un servicio alternativo de colectivos.

La grave crisis que se registra en la Línea Belgrano Sur fue informada por este medio el 14 de abril. La causa es que de los 81 coches que entraron en servicio entre 2015 y 2016 -que como funcionan de a tres se denominan triplas, y fueron fabricados en China- hay días en los que solamente hay 24 en funcionamiento (cuatro triplas dobles), cuando se requieren 48 (ocho triplas dobles). Hay jornadas en las que en vez de trenes de 6 coches, en el ramal Catán circula un tren de apenas 3 coches, que es lo que ocurre en el ramal Marinos del Crucero General Belgrano. A esas unidades se les suman trenes remolcados -con locomotoras y coches de pasajeros de distinto tipo- que hay días en los que tampoco están en servicio.

En abril, consultada la operadora de LBS, la estatal Trenes Argentinos advirtió que "la Línea Belgrano Sur circula, actualmente, con la cantidad de formaciones justas para brindar el diagrama de horarios ofrecido en los ramales González Catán y Marinos del Crucero General Belgrano. Por ello, ante cualquier situación anormal -falla técnica de alguna formación, sustracción de cableado de señalización, incidentes con pasajeros o afectaciones menores en el trayecto- el servicio se resiente, principalmente en los horarios pico de la mañana y de la tarde".

Añadió que "mediante una serie de reparaciones que se están llevando a cabo en el material rodante, que en este momento no se encuentra disponible, se estima que, en las próximas semanas, podrá incrementarse el parque disponible y ello permitirá reducir las afectaciones que se producen en el servicio". Sin embargo, luego de cinco semanas, la situación no se revirtió. Y se cumplió lo que entonces era una versión: un nuevo horario con menos servicios.

El integrante del consejo directivo de la Unión Ferroviaria y vecino de La Matanza Darío Butera reveló entonces ante una consulta de este medio que los coches fuera de servicio es consecuencia de "la falta de repuestos esenciales para el funcionamiento de los trenes, en el marco del ajuste en el transporte".

Por esa razón, Tapiales muestra una gran cantidad de formaciones detenidas, y como ocurre en otras líneas, se van sacando piezas de unas para que otras puedan seguir funcionando, una situación que es una solución efímera, ya que hay repuestos más demandados que otros, y ante su falta, ya no hay material ferroviario del cual sacarlo.

La falta de formaciones provocó hace varios años que los trenes del ramal Marinos del Crucero General Belgrano no lleguen a Sáenz, obligando a los usuarios de Isidro Casanova y Rafael Castillo a realizar un trasbordo en Tapiales a los colmados trenes del ramal Catán, debiendo esperar, por horario, hasta 20 minutos.

Por otra parte, la construcción del viaducto que permitiría a todos los trenes del Belgrano Sur llegar hasta Plaza Constitución se paralizó con la asunción de la presidencia por parte de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023. La obra se inició en coincidencia con la construcción de viaductos en el ramal Tigre de la Línea Mitre (que se terminó) y en la Línea San Martín (que se concluyó parcialmente), y significó el levantamiento del tramo Buenos Aires-Sáenz. Y los proyectos de electrificación fueron archivados.