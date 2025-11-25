Detenido por robar un celular que fue ubicado por rastreo satelital

Todo comenzó cuando una mujer denunció a las autoridades que su hijo, un adolescente de 16 años, resultó sorprendido por el involucrado mientras caminaba con su tía por la calle Maure en dirección a Villa Centenario. Tras amenazarlo con un arma, el atacante se llevó el Iphone 13 Pro Max del joven.

Sin embargo, el dispositivo fue clave para la investigación de los funcionarios, ya que marcó exactamente el lugar en el cual se encontraba, una vivienda de San Carlos al 1900 de Monte Chingolo, en Lanús.

De esa manera, las autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 autorizó un allanamiento de urgencia. Como se mencionó, en el procedimiento, los agentes encontraron dos armas de fuego, un revólver calibre 22 y un Taurus calibre 38, con 19 municiones, además de 55 gramos de marihuana.

Finalmente, el sospechoso, un hombre de 24 años fue aprehendido, acusado de "tenencia ilegal de arma de guerra y de uso de civil" además de tenencia de estupefacientes para consumo personal. De esta manera, al implicado le involucraron en dos causas judiciales, por las cuales tendrá que responder ante los magistrados.