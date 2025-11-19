Detienen a cinco personas por el caso del jubilado que murió durante un robo en su casa

En la casa constataron que faltaba la moto perteneciente al jubilado, identificado como Edgardo Manuel Pino, motivo por el cual se dio inicio a una investigación. La autopsia reveló que la víctima se encontraba atada de pies y manos, mientras que en su cuello poseía una prenda roja y amordazado con un trapo. Aún así, no se observaron lesiones a simple vista, mientras que la data de muerte fue de 12 a 24 horas antes del hallazgo.

Con el análisis de las cámaras de seguridad privadas y públicas se logró constatar que el 10 de noviembre, días antes del hecho, Pino estuvo en el Club General Bartolomé Mitre jugando a las cartas con un sujeto, identificado como Gilberto González (ex policía), y luego se presentó Miguel González, hermano del agente, que cuenta con antecedentes penales.

Minutos después, los hermanos fueron captados ingresando al domicilio de la víctima mientras no se hallaba, hasta que, pasadas las 22, Pino llegó a su casa en su moto. Recién hubo movimientos una hora después cuando se visualizó el egreso de los dos acusados, quienes se fugaron en el rodado.

Con los elementos colectados, los investigadores entienden que Miguel González actuó como "marcador" para los delincuentes, que luego ingresaron a dicha vivienda. Asimismo, a la causa se aportaron testimonios de allegados, quienes mencionaron que una mujer, Jesica Belén Mareco, mantenía relaciones íntimas con Pino a cambio de dinero. Esa información fue valiosa debido a que la acusada fue ubicada en el lugar previo al hallazgo del cuerpo, ocasión en que habló con una vecina preguntándole sobre el jubilado. De este modo, se realizó un allanamiento en la vivienda de Mareco, a quien se aprehendió, secuestrando dos celulares.

De las tareas desplegadas y elementos colectados, se efectuaron otros cuatro procedimientos, los cuales concluyeron con la detención de los hermanos González. Se supo que Miguel González era policía y había sido expulsado de la fuerza en 1996, mientras que Gilberto González actualmente se encontraba en situación de retiro activo.

En las últimas horas también se realizaron operativos en las viviendas de Augusto César Vega y Yair Pedro Córdoba -continúa prófugo-, donde se logró la detención del primero de ellos, así como también de la pareja de Córdoba, Micaela Milagros Rajoy, por encubrimiento. En el caso interviene la UFI descentralizada N° 1 y el Juzgado de Garantías N° 8 de San Vicente.