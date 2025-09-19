Atraparon a dos sujetos que asesinaron a un vecino tras robar en una carnicería

Se trata de un caso que sacudió las entrañas de los varelenses hace poco más de un mes y que generó consternación en toda la comunidad. Lo cierto es que los investigadores no tiraron la toalla fácilmente y agarraron a los agresores, que pertenecen a una gran banda de malvivientes que se dedican a cometer todo tipo de ilícitos, incluidas entraderas, escruches, entre otros, debido al material secuestrado en sus domicilios.

Todo comenzó el pasado 9 de agosto en una carnicería ubicada en Florencio Varela, en la intersección de las calles La Calandria y Las Lengas Bis, cuando un grupo de delincuentes ingresó a robarles a los clientes. Empezaron a amenazarlos a punta de pistola y se llevaron teléfonos celulares, billeteras, dinero en efectivo del comercio y demás. Sin embargo, antes de marcharse, dos víctimas de dicho ilícito quisieron atraparlos en plena fuga y se llevaron la peor parte.

Un joven de 26 años fue baleado en la pierna, mientras que Fernando Espíndola, de 34, recibió un tiro en el tórax por el cual fue derivado de urgencia e intervenido en el Hospital Mi Pueblo. Falleció a los pocos días ya que la herida provocó un daño irreversible en su organismo. El otro se salvó de milagro y fue dado de alta sin lesiones mayores en su extremidad.

Así las cosas, agentes policiales comenzaron a buscar a los responsables de este triste homicidio y poco más de un mes después localizaron a los involucrados. Según los propios testigos del robo de aquella fatídica mañana, los agresores hablaban en guaraní y se movían en un Toyota Etios color blanco que se distinguía por un choque en la parte trasera. Con la información recolectada, llevaron adelante las tareas y pudieron localizarlos.

Agentes de la Sub DDI de Varela registraron las imágenes de las cámaras y vieron el rodado circulando por Quilmes. En sintonía, divisaron a los malvivientes ingresando en dos viviendas. La primera de ellas en la calle La Calandria al 1600, en Gobernador Costa y la otra en 120 A y 4 de Berazategui.

En ambos procedimientos secuestraron diversos elementos de relevancia para la causa. Por ejemplo, un pistolón calibre 32, una caja con municiones para un revólver 9 milímetros, cuatro celulares, una linterna con picana, un pasamontañas, un gas pimienta y un DVR.

Todo ello será peritado por la Justicia y será determinante en el caso. Familiares de la víctima esperan que los responsables pasen mucho tiempo adentro de la cárcel y cumplan por todo el daño causado.