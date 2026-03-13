Detienen a un hombre por tentativa de homicidio tras un ataque a tiros

Fue capturado tras un allanamiento de urgencia en un domicilio cercano al centro de la ciudad y a metros de una dependencia policial. El hecho se habría desencadenado por un conflicto de larga data entre el agresor y la víctima.
Agentes de la Policía Bonaerense aprehendieron a un hombre acusado de intentar asesinar a otro en un ataque con arma de fuego en Monte Grande. El procedimiento se llevó a cabo tras una rápida investigación que permitió localizar el paradero del presunto atacante pocas horas después del incidente.
El violento episodio tuvo lugar en las inmediaciones de la intersección de las calles Sarmiento y Sardi de la ciudad cabecera del partido de Esteban Echeverría. Según el reporte policial, la víctima circulaba junto a su hermano cuando fueron interceptados por un automóvil en el que viajaban dos hombres. Sin mediar palabra, el ocupante del asiento del acompañante extrajo un arma y efectuó varios disparos.
La persona herida fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Municipal Santamarina, donde los profesionales médicos informaron que se encuentra en condición estable. En la escena del crimen, peritos de la Policía Científica recolectaron evidencia balística, específicamente una vaina servida de calibre 9 milímetros.
La clave para el esclarecimiento del hecho fue el seguimiento a través de cámaras de vigilancia monitoreadas. El análisis de las imágenes permitió reconstruir la ruta de escape del vehículo e identificar el inmueble donde se había refugiado el tirador.
Con la información recabada, las fuerzas de seguridad ejecutaron un allanamiento de urgencia en una vivienda situada sobre la calle Mariano Alegre al 800. Durante la irrupción, los efectivos lograron la detención del sospechoso y procedieron al secuestro de municiones intactas, también de calibre 9 milímetros, compatibles con el proyectil hallado en el lugar del ataque.
Las investigaciones posteriores revelaron que el trasfondo del ataque no estaría vinculado a un intento de robo, sino a una disputa personal de larga data entre el imputado y el damnificado. La causa fue caratulada preventivamente como "Tentativa de homicidio".
El detenido fue trasladado a la Subcomisaría 25 de Mayo, de avenida Nicolás Bruzone esquina Mariano Alegre (a metros de donde se realizó el allanamiento) y ha quedado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, mientras se espera que preste declaración en las próximas horas para avanzar en el proceso judicial.
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