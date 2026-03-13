Detienen a un hombre por tentativa de homicidio tras un ataque a tiros

Con la información recabada, las fuerzas de seguridad ejecutaron un allanamiento de urgencia en una vivienda situada sobre la calle Mariano Alegre al 800. Durante la irrupción, los efectivos lograron la detención del sospechoso y procedieron al secuestro de municiones intactas, también de calibre 9 milímetros, compatibles con el proyectil hallado en el lugar del ataque.

Las investigaciones posteriores revelaron que el trasfondo del ataque no estaría vinculado a un intento de robo, sino a una disputa personal de larga data entre el imputado y el damnificado. La causa fue caratulada preventivamente como "Tentativa de homicidio".

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría 25 de Mayo, de avenida Nicolás Bruzone esquina Mariano Alegre (a metros de donde se realizó el allanamiento) y ha quedado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, mientras se espera que preste declaración en las próximas horas para avanzar en el proceso judicial.