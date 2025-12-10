Detuvieron a conductor acusado de atropellar y matar a una pareja en Monte Grande

La madre de la joven, Vanina Ayala, confirmó que la detención del sospechoso se logró luego de que cambiaran al fiscal de la causa y la investigación cambiara de carátula a doble homicidio culposo agravado. El siniestro en el que Melina Zelarrayán, de 26 años, y Facundo Leonelli, de 23, perdieron la vida, tuvo lugar el 8 de noviembre en la intersección de las calles Zuviría y Luis de Sarro.

Melina salió despedida y golpeó contra un poste de luz, lo que le provocó la muerte en el acto. Su novio sobrevivió, pero murió dos semanas después a causa de las graves heridas que le provocó el choque. Según algunos testimonios, tras el luctuoso accidente, no le realizó control de alcoholemia al conductor, tampoco le requirieron documentación, seguro, ni su licencia. Del vehículo, descendieron tres personas, que salieron corriendo con mochilas y bolsos.

La madre de Melina agradeció el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos en las movilizaciones y cortes de vías que realizaron en reclamo de justicia y que consideró que "permitieron que la causa avance" aunque es consciente que "el camino es largo". "Que este asesino esté tras las rejas nos da tranquilidad, paz jamás, porque nada nos va a devolver a Melina y a Facundo, pero al menos estamos haciendo todo lo que podemos y más, porque como siempre digo mi hija no es un número más, Facu no es un número más", recalcó Vanina.