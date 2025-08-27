Detuvieron a dos involucrados en el crimen de un hombre en Bernal Oeste

Se trata de un caso que ocurrió hace algunos días y que tuvo muy comprometidos a los investigadores de la Comisaría Séptima Santa María. Para poder atrapar a los responsables, hubo tareas de campo intensas para evitar que los mismos se dieran a la fuga o volvieran a desaparecer del radar. Así las cosas, continúan buscando a un criminal que está apuntado como el autor material del lamentable asesinato.

Todo comenzó el pasado 16 de agosto en el barrio de emergencia IAPI, cuando el ahora detenido, de nacionalidad peruana y un cómplice, ejecutaron a un sujeto en lo que se presume que es un ajuste de cuentas por la disputa territorial que mantienen las bandas narcocriminales del distrito y alrededores. Lo dejaron abandonado en la vía pública y se escaparon. Sin embargo, quedaron registrados en las imágenes de las cámaras de vigilancia.

En trabajo conjunto con la Fiscalía de turno, agentes policiales de la mencionada seccional empezaron a recrear el recorrido que hicieron desde la escena del crimen hasta sus viviendas y tomaron el testimonio de familiares de la víctima y testigos del barrio. Así pudieron identificar a los autores del terrible homicidio, quienes viven en las inmediaciones de Villa Azul en Wilde, Avellaneda.

Así las cosas, montaron tareas de campo, se camuflaron entre los civiles para vigilarlos, sacaron fotografías de los alrededores y finalmente recibieron la autorización para detenerlos. En un operativo encubierto con uniformados del Grupo Táctico Operativo, pudieron atrapar al asesino de nacionalidad peruana, que es el coautor del hecho. Además, capturaron también a una mujer que estaba al lado suyo y que fue imputada por encubrimiento agravado. No se resistieron y fueron trasladados a la comisaría.

Es importante resaltar que el momento de la detención fue particular, ya que los agentes estaban vigilando un auto particular investigado por ser parte del crimen. El capturado y su pareja llegaron en otro vehículo, se bajaron, se acercaron al rodado y allí fue que intervinieron las fuerzas. En sintonía, se ordenaron otros allanamientos en viviendas de Sarandí, aunque no pudieron encontrar al homicida restante.

Sin embargo, en los vehículos intervenidos secuestraron una pistola 9 milímetros que será peritada para saber si es la misma que se utilizó en el hecho, dos cargadores completos con municiones, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y varios dispositivos celulares que también serán intervenidos para poder obtener información que brinde precisión sobre esta peligrosa red.