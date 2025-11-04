Detuvieron a otro implicado en el asesinato de una adolescente en una fiesta

Se trata de un caso que conmocionó a la comunidad y que ocurrió en medio del debate que se produjo en semanas pasadas sobre el rol de los adolescentes en actividades ilegales y la falta de respuestas por parte de las autoridades judiciales. Con datos de algunos asistentes a la fiesta, pudieron identificar rápidamente a los culpables, pero atraparlos no fue tan simple como se imaginaba en un principio y es por ello que las tareas de inteligencia siguen su curso.

En esta oportunidad, responsables del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 7ma de Quilmes se dirigieron hasta una vivienda situada en la calle Neuquén y 175, en el barrio de la IAPI. Allí habían detenido al primer sospechoso y finalmente, tras un operativo realizado en las últimas horas, capturaron a un menor, de 17 años, que era el otro prófugo.

Durante la madrugada del 12 de octubre, los implicados estuvieron en la fiesta en la cual Melody fue brutalmente asesinada. Según explicaron testigos, los ahora detenidos exhibieron un arma de fuego y provocaron pánico en el lugar, generando serios disturbios contra otros asistentes que reaccionaron ante tal panorama. Cuando la fallecida los quiso echar del evento, estos dispararon y una bala ingresó por su ojo derecho.

En medio de la desesperación, profesionales médicos del SAME la trasladaron al Hospital Iriarte, pero murió poco después de ingresar. Sus familiares se movilizaron a través de redes sociales y hablaron con los medios. Con toda la tristeza del mundo, pidieron la inmediata resolución del caso ya que ella “solo fue a divertirse” y que nada tenía que ver con los responsables del hecho.

Los asesinos salieron corriendo de la escena del crimen y uno de ellos fue atrapado en el mencionado domicilio a las pocas horas. Con la recopilación de información aportada por vecinos del barrio que estaban al tanto del prontuario delictivo y violento de los malvivientes, los agentes irrumpieron en el lugar y lo llevaron a dependencia policial. Sin embargo, faltaba dar con este último cómplice.

Aseguran que las fiestas clandestinas en la vivienda en la cual ocurrió el homicidio eran moneda corriente. Trascendió que cobraban 500 pesos la entrada y que adentro mismo vendían bebidas alcohólicas. A pesar de los reclamos, estas nunca fueron desbaratadas por las autoridades.