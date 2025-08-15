Detuvieron en Río Negro a un hombre que solicitaba fotos y videos a menores de Berazategui

En medio de una seguidilla de investigaciones por grooming y delitos relacionados a la producción y comercialización de material pornográfico infantil, un nuevo expediente sacude a la comunidad y despierta alertas en los adultos. Esto se debe a que los pequeños están conectados constantemente a dispositivos electrónicos como celulares, tablets, computadoras o consolas de entretenimiento y en todos esos elementos pueden mantener conversaciones con personas que tienen fines obscenos.

Así las cosas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 de Berazategui, especializada en delitos contra la integridad sexual, a cargo del doctor Daniel Ichazo, recibió una grave denuncia por parte de la madre de un niño de 9 años que despertó las alarmas en las autoridades, el pasado 31 de julio. La mujer indicó que el chico había estado siendo sometido por una persona que se hacía pasar por menor de edad y con el cual formó una falsa amistad.

Se trata de un hombre que fue rastreado y ubicado en Cipolletti, Río Negro, lugar donde estaba ubicada su vivienda. Desde allí, le pedía fotos y videos íntimos a menores a cambio de monedas virtuales en el Roblox, un juego de la cibernética. Los chats estaban en Whatsapp y en TikTok, donde el pederasta aprovechaba que algunas de sus víctimas no estaban siendo supervisadas.

Las tareas de análisis estuvieron a cargo de la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad, mientras que agentes de la División Unidad Operativa General Roca allanaron la vivienda del sindicado. Lo detuvieron y secuestraron dos computadoras, varias tarjetas SIM, una consola de juegos y entretenimiento, un reloj y dos teléfonos celulares. Todo será peritado para poder adentrarse y saber hasta dónde llegó el hombre con sus conductas.

El caso fue caratulado como “Captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales (Grooming)” y “Promoción de la Corrupción de Menores doblemente Agravada” y el capturado fue trasladado a dependencia policial, donde deberá brindar su testimonio y dar explicaciones por todo lo ocasionado.

Es importante resaltar que la Fiscalía número 8 se compromete con los delitos que vulneran los derechos y la integridad sexual de las personas. En esta oportunidad, actuaron con rapidez y en menos de 15 días detuvieron a un sujeto que vivía a más de 1000 kilómetros de distancia, demostrando cuál es el objetivo con esta lucha.