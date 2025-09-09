Detuvieron a un padre y su hijo por comercializar droga

La lucha contra el narcotráfico en el distrito cobró mucha más visibilidad en el último par de años, tras reiterados ataques entre grupos narco-criminales y en consecuencia venganzas, que se han cobrado vidas propias y ajenas. Los tiroteos y balaceras contra viviendas empezaron a convertirse en el medio para disputar el territorio y es por ello que los investigadores intentan cortar con todos aquellos que dediquen su tiempo a dicho negocio ilegal en la zona.

En esta oportunidad, tras reiteradas denuncias acerca de dos personas integrantes de la misma familia, agentes policiales recibieron la debida autorización y allanaron su domicilio, ubicado sobre la calle 1430. Allí estaban padre e hijo, identificados como Adolfo S. (61) y Carlos Miguel S. (35), quienes no opusieron resistencia y se vieron sorprendidos ante la intervención de los uniformados del Grupo Táctico Operativo (GTO).

Estos últimos revisaron el domicilio y encontraron lo que fueron a buscar. Tenían al menos cinco frascos y dos bolsones llenos de cogollos de marihuana, envoltorios cerrados con clorhidrato de cocaína listos para su venta, un arma de fuego con sus municiones apta para su utilización, una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento y sus teléfonos celulares, los cuales serán peritados para obtener información relevante y así seguir desentramando esta red. También se llevaron 200 mil pesos en efectivo distribuidos en billetes de baja denominación.

Lo cierto es que los sindicados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1, que trabajó en conjunto con el Juzgado de Garantías número 6 y serán imputados por los delitos cometidos, incluida la tenencia de arma ilegal.