Detuvieron a un peligroso delincuente que estaba prófugo desde hacía cuatro años.

Un sospechoso que estaba prófugo desde hace cuatro años por cometer un violento asalto a mano armada en una distribuidora de alimentos de Longchamps, asesinar a su compañero del robo y abandonar el cadáver, fue detenido en Barrio Lindo.

El sospechoso fue identificado como Mario Avelino Velázquez, conocido como Marito, quien resultó aprehendido por el personal División de Homicidios en Barrio Lindo, partido de Almirante.

Los efectivos lograron identificar al hombre en un comercio de la zona a partir de tareas de seguimiento realizadas en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 y el Juzgado de Garantías Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Tras localizarlo, se realizó un seguimiento que permitió su captura a pocas cuadras del lugar.

Según información de fuentes policiales, el detenido cuenta con un prontuario frondoso, con causas como secuestro extorsivo, robos agravados y homicidio en ocasión de robo. Además, las investigaciones señalan que lideró una banda dedicada a asaltar estancias y barrios cerrados, utilizando uniformes similares a los de las fuerzas de seguridad.

Cabe recordar que el hecho por el que era buscado Marito ocurrió el 12 de abril de 2021, cuando un hombre de 59 años sufrió un ataque armado mientras trabajaba como custodio en una avícola ubicada en Kellertas al 500, de Longchamps, sede de la distribuidora de huevos MyF. Dos hombres armados intentaron asaltarlo y se produjo un enfrentamiento que terminó con Laborde gravemente herido, mientras los agresores escaparon del lugar.

Horas más tarde, la policía que buscaba a los sospechosos encontró en un basural de la calle Junín y Rodríguez, en Monte Grande, el cuerpo sin vida de uno de los delincuentes con varios disparos.

Velázquez quedó a disposición de la justicia bajo los cargos de robo agravado en concurso real con homicidio y tentativa de homicidio agravado, conforme a lo indicado por la fiscalía accionante.