Dieron a conocer iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento

El Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerense funcionará de manera simple. El ciudadano deberá registrarse y cargar los datos de su deuda y sus acreedores. Luego, la Defensoría tomará el caso e intervendrá frente al acreedor para negociar o renegociar los términos de la deuda. Esta intervención también busca poner en pie de igualdad la relación entre la persona endeudada y los bancos, financieras o acreedores de cualquier tipo. Al respecto, Tignanelli señaló: “La idea es poner en una situación de igualdad el poder que tienen aquellos que quieren cobrar las deudas con el poder que tiene el Estado, en este caso el defensor del pueblo para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor”.