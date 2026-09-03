La violencia letal también mostró un incremento. Durante el segundo trimestre se contabilizaron nueve homicidios dolosos, cinco en abril y cuatro en mayo. Al sumarlos a los 16 casos registrados durante el primer trimestre, la ciudad alcanzó los 25 homicidios en los primeros seis meses del año.

El escenario se completa con un elevado número de robos de vehículos, que se mantiene entre los valores más altos registrados durante la última década para esta época del año.

La situación generó una creciente preocupación entre vecinos, comerciantes, empresarios y referentes de distintos sectores. En barrios residenciales y céntricos como San Carlos, Stella Maris, Los Troncos, Playa Grande y la zona de Alem, los vecinos denunciaron reiterados robos y entraderas, algunas de ellas acompañadas por un aumento de la violencia.

Desde la Fiscalía General, además, se advirtió sobre un avance del narcotráfico en barrios periféricos, situación que estaría vinculada con una mayor presencia de armas de fuego en robos y asaltos.

En las últimas semanas, los reclamos se intensificaron. Destacados empresarios, productores y referentes de Mar del Plata firmaron un documento en el que expresaron su preocupación por el deterioro de la calidad de vida y señalaron que el miedo comenzó a modificar las conductas cotidianas de vecinos y comerciantes.

Las críticas se dirigieron principalmente a la gestión de Agustín Neme, intendente interino de General Pueyrredón desde el alejamiento de Guillermo Montenegro, quien dejó el cargo para asumir como senador electo de la Provincia de Buenos Aires por la Quinta Sección Electoral. Neme mantiene el equipo de la administración anterior y, ante la situación, los empresarios plantearon una pregunta sobre el rumbo de la ciudad: “¿Quién toma hoy las decisiones en Mar del Plata?”

A su vez, representantes de más de 40 sociedades de fomento de Mar del Plata y Batán acudieron al Concejo Deliberante para reclamar la creación urgente de una mesa de trabajo que reúna al Municipio, la Provincia, la Nación y la Justicia para abordar la ola de robos y hechos violentos que calificaron como “intolerable”.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad bonaerense decidió apartar al comisario mayor Cristian Daniel Fontana, quien estaba al frente de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, en medio de la creciente preocupación por la inseguridad.

Su lugar será ocupado por el comisario mayor Valerio Omar Gallo, quien anteriormente se desempeñó como jefe de la Policía Comunal de Pinamar. El cambio fue anunciado por el subsecretario de Control y Fiscalización Policial, Andrés Escudero, por decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

La modificación de autoridades se produjo poco más de una semana después de la llegada de Dante Pérez Bianchi a la conducción de la Superintendencia Región Atlántica II y luego de los reiterados reclamos de vecinos por los delitos registrados en la ciudad.

En este contexto, un nuevo hecho de violencia volvió a encender la alarma. Un joven de 29 años, identificado como Maximiliano Marcel Zabala, fue asesinado de un disparo en la espalda luego de ser interceptado por un grupo de al menos diez personas que lo acusaron de haber robado una bicicleta.

El episodio ocurrió el lunes por la noche en la intersección de Grecia y Peña, en inmediaciones del barrio Regional y el asentamiento Villa La Palangana. Zabala caminaba junto a un hombre de 36 años cuando fue abordado por el grupo.

Según informó el medio local 0223, allegados a la víctima rechazaron categóricamente la acusación de robo y reclamaron que se esclarezcan las circunstancias del crimen.

El deterioro de la seguridad se suma a un escenario económico y turístico complejo para Mar del Plata. Los datos oficiales de enero a julio mostraron la menor afluencia turística de los últimos 20 años, mientras que durante el invierno la ocupación hotelera promedio rondó apenas el 25% durante los días de semana.

De esta manera, la ciudad enfrenta un panorama marcado por el crecimiento de distintos delitos, el temor de vecinos y comerciantes, los cambios en la conducción policial y una actividad turística y económica debilitada, en un escenario que vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de las autoridades para dar respuestas.