Celebrarán los 240 años de Morón con una gran fiesta en la Plaza San Martín

La jornada contará con la participación de artistas seleccionados del concurso “Morón Canta”, certamen de canto vocacional para vecinos mayores de 16 años, que tendrán la posibilidad de presentarse junto a la Agrupación Sinfónica Municipal. También habrá actuaciones de alumnos de la Escuela de Danzas José Neglia, y la Peña El Reencuentro animará la tarde con las actuaciones en vivo de Los Duarte y Los Hermanos Pajón.

En el marco de los 240 años de Morón, el Municipio también presentará la muestra de arte “Dios no se cansa de perdonar. Argentino Universal”, realizada por Factor Francisco, que reúne imágenes, colores y palabras sobre la vida y el mensaje del Papa Francisco. La exposición podrá visitarse del jueves al sábado y del lunes al jueves 9 de 8 a 16, en Buen Viaje 968, Morón centro.

El festejo busca reunir a la comunidad en un espacio de encuentro, memoria e identidad local, para celebrar más de dos siglos de historia, cultura, tradición y orgullo de pertenecer a la ciudad.

El origen de Morón se remonta al siglo XVI, con el primer reparto de tierras realizado por Juan de Garay en 1580. El pueblo se consolidó alrededor de la capilla de Nuestra Señora del Buen Viaje, fundada en 1760. El nacimiento y nombre del municipio se establecieron oficialmente el 5 de octubre de 1785, bajo la denominación Cañada de Morón.