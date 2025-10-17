Disponen libre estacionamiento por el Día de la Madre

La medida fue acordada entre el Municipio y la Cámara de Comercio local con el fin de potenciar las compras en los centros comerciales.
Con motivo de la celebración del Día de la Madre del próximo domingo, la Cámara Regional de Industria y Comercio de Lomas de Zamora acordó con el Municipio disponer del libre estacionamiento en las principales áreas comerciales. El objetivo es facilitar el acceso de los vecinos a los locales y espacios gastronómicos del centro de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley, Turdera, Llavallol y Fiorito, entre otros. Allí, los clientes podrán estacionar en ambos lados de la calzada.
La propuesta del libre estacionamiento se lleva adelante cada año en distintas festividades por iniciativa del Municipio junto a la Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas. Para la ocasión se esperan descuentos especiales y beneficios para los vecinos con el objetivo de aprovechar esta fecha para fortalecer las ventas.
