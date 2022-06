Docentes y alumnos sufren unos 12 mil robos por semana

Se trata de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad, desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados.

Sobre el episodio en Isidro Casanova, se indicó que "los ladrones siguieron a las mujeres una cuadra, hasta que llegaron a un rodado Volkswagen Gol Country rojo propiedad de una de las maestras. En ese momento comenzó el ataque, donde les arrebataron desde las billeteras y los teléfonos celulares a una notebook. Obtenido el botín, los siete criminales salieron disparados en distintas direcciones".

"Sin embargo, este grave hecho de inseguridad que afecta a trabajadoras de la educación, es solo uno más de los 12.000 que se producen cada semana en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, en ocasión de llegar a la escuela o al momento de retirarse. Y son igualmente víctimas, las docentes, los alumnos de los ciclos primario y secundario y los padres que van en busca de sus chicos a los establecimientos educativos", dijo Javier Miglino, abogado y periodista y Director de Defendamos Buenos Aires.

Las ‘zonas rojas’ del robo a docentes y estudiantes en Buenos Aires. "Las tres ‘zonas rojas’ para el robo a docentes, estudiantes, primarios y secundarios e incluso a los padres que van a buscar a sus hijos a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires son: zona 1: Belgrano y Núñez, zona 2: Palermo. Zona 3: Recoleta y Barrio Norte. En la zona 1 hay más de 30 colegios, públicos y privados. Desde el Oxford High School a la escuela ORT de la colectividad judía. Esa situación la conocen los delincuentes que evitan robar a los chicos en la puerta del colegio porque padres, docentes y personal de seguridad pueden detenerlos, pero sí lo hacen y en bandas mixtas; en general conformadas por dos hombres y una mujer, a pocas cuadras de los establecimientos, cuando los chicos están llegando temprano por la mañana o cuando se retiran al mediodía o por la tarde. Mochilas, teléfonos celulares y el poco dinero que llevan los estudiantes son el magro botín que buscan los ladrones; sin reparar en el terrible daño psicológico y físico que hacen a los chicos que roban", dijo Miglino.

Chicos que ya no quieren ir a la escuela. "Aldana tiene 16 años y le robaron la mochila con el teléfono celular hace dos meses en la calle Congreso casi Tres de Febrero. A la salida del puente bajo nivel, un tipo le mostró una navaja y lo demás fue un robo de manual. La chica que concurre a un colegio de la zona, ya no quiere ir a esa escuela ni a ninguna otra. Tiene ataques de pánico y miedo. La madre de Aldana está en la misma situación y se están planteando que deje de cursar las materias regulares de cuarto año y rinda libre a fin de año. Aldana sabe que muy probablemente se perderá el viaje de egresados a San Martín de los Andes, el año próximo, pero el miedo puede más", dijo Miglino. En Provincia de Buenos Aires. "Lo más peligroso para los estudiantes en Provincia de Buenos Aires es el viaje de ida y de vuelta. Tanto caminando, en bicicleta como en colectivo. Les roban cuando van a la escuela y cuando regresan. A veces incluso, los lastiman. Los barrios de Lomas de Zamora, Quilmes, Adrogué, San Justo, Ramos Mejía y Vicente López; son los más castigados por este tipo de robo calamitoso; que produce un daño desproporcionado en la víctima que no condice, ni siquiera mínimamente, con el lucro que puede llegar a conseguir el ladrón", dijo el letrado.