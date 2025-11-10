Dock Sud cayó y deberá sumar en la última fecha para asegurar la permanencia.

A los 7 minutos del primer tiempo, tras un centro ejecutado por Quevedo mediante un tiro libre, Molina apareció por el segundo palo para conectar de cabeza y adelantar a los locales. El Azul reaccionó en busca del empate, generando algunas aproximaciones que no fueron precisas en la definición. Por su parte, el Darsenero tuvo una ocasión clara en los pies de Molina, pero el arquero Navarro Montoya se impuso en el mano a mano.

La dinámica del partido se invirtió completamente en el segundo tiempo. A los 13 minutos, Serpa capitalizó un error defensivo del Docke y asistió a Camejo, quien definió con el arco desprotegido para marcar la igualdad. Cinco minutos más tarde, el panorama se complicó para el local cuando Cavallera convirtió en su propio arco al intentar rechazar un centro al área.

El Inundado sintió el impacto de los goles y no logró revertir la situación, incluso contando con un cabezazo que se estrelló en el travesaño. Finalmente, el equipo sumó su octavo partido sin ganar y ahora enfrentará una última fecha decisiva ante Armenio, donde necesita conseguir al menos un punto para asegurar su permanencia en la categoría.