Grelak: "No queda otra que mejorar"

Después del encuentro en el Estadio Centenario, el entrenador del Cervecero, Alfredo Grelak, dejó sus sensaciones y remarcó que el camino a seguir es claro. "Hay que entender cómo tenemos que terminar el torneo. Tenemos que trabajar mucho", sostuvo, consciente de que el tramo final será determinante para el futuro del club.

El DT también puso sobre la mesa las dificultades que atraviesa el plantel, tanto en lo futbolístico como en lo físico y mental. "No queda otra que mejorar. Hay que darse cuenta de que es un plantel que viene muy golpeado, desde lo físico y desde lo mental. Estamos trabajando mucho eso en la semana", explicó.

En la misma línea, Grelak mencionó a varios jugadores que arrastran problemas físicos y que le limitan las variantes al momento de armar el equipo. "Las exigencias físicas se notan, hay molestias en Tevez, Aranda, Francisco Flores, Iván Ramírez. Es un momento del año en donde han sido muy exigidos. Tuvimos muchas problemáticas de lesiones y lo estamos sufriendo", detalló.

Finalmente, el técnico dejó en claro que el objetivo inmediato será sostenerse en la pelea y no dar ventajas en un cierre de campeonato que será muy parejo. "Hay mucha gente afuera esperando con lesiones. Hay que entender que se vienen partidos claves y no podemos regalar nada", concluyó.