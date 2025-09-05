Dos distritos donde Fuerza Patria busca retener su poderío en el Concejo Deliberante

En Echeverría, fueron oficializadas 15 listas para la competencia electoral, mientras que en Ezeiza las opciones se reducen a 13.
En Esteban Echeverría, los cargos que están en juego son 12 concejales y 4 consejeros escolares. Un total de 279.839 ciudadanos tendrán que elegir entre 15 boletas. El bloque oficialista renueva siete de los doce escaños en juego, mientras que el resto pertenecen a Juntos por el Cambio.
Las opciones son Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Somos Buenos AIres, Alternativa Vecinalista, Partido Libertario, Valores Republicanos, Es Con Vos Es Con Nosotros, Nuevos Aires, Potencia, Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unión Liberal, Unión y Libertad, Avanzada Socialista, Frente Patriota Federal y Política Obrera.
En Ezeiza, las 165.707 personas habilitadas a sufragar tendrán 13 opciones para elegir y definir quienes competirán por las 10 concejalías y 3 consejeros escolares que están en juego.
Las opciones son Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Partido Libertario, Valores Republicanos, Es Con Vos Es Con Nosotros, Nuevos Aires, Potencia, Frente de Izquierda y de Trabajadores, Somos Buenos Aires, Unión Liberal, Unión y Libertad, Frente Patriota y Política Obrera.
comentar