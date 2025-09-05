Dos intendentes pugnan por un escaño en la Legislatura

La Tercera Sección Electoral concentra el 35,48% del padrón electoral bonaerense, donde votarán 5.101.177 de los 14..376.592 ciudadanos habilitados, según datos de la Junta Electoral provincial, convirtiéndola en una de las secciones más poderosas, en términos electorales, de la Provincia y el país.

Los partidos que la integran son Lomas, Almirante Brown, Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Lobos, Cañuelas, Brandsen, Berisso, Magdalena, Punta Indio y Ensenada. Un total de 16 fuerzas políticas pugnan por alguno de los 18 escaños que renovará la Sección Electoral en la cámara baja.

Las opciones son: Fuerza Patria, encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario, junto a Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza y Mariano Cascallares; La Libertad Avanza, con Maximiliano Bondarenko, María Sotolano, Alberto Ontiveros y Florencia Retamoso (de Almirante Brown); Somos Buenos Aires, que lleva como candidatos a Pablo Domenichini (rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown); y Es Cons Vos Es Con Nosotros, que lidera Mauricio D'Alessandro y en la que figura Alejandro Trotta, actual concejal de Lomas.

También están Construyendo Porvenir, Partido Libertario, Valores Republicanos, Nuevos Aires, Potencia, Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unión Liberal, Unión y Libertad, Avanzada Socialista, Frente Patriota Federal, Política Obrera y Tiempo de Todos.