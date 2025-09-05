Un hombre hirió gravemente a un vecino tras incidente entre animales

Se trata de un repudiable hecho que tuvo lugar en una finca de la mencionada localidad y que comenzó con un simple cruce verbal. Lo cierto es que los ataques por parte de perros raza pitbull en el distrito y alrededores marcaron una tendencia en el último tiempo, generando controversia acerca de la brutalidad con la que estos se pueden llegar a manejar debido a su naturaleza. Uno de los más recordados ocurrió en el Parque de la Ciudad de Quilmes, cuando un niño de 8 años sufrió lesiones en su rostro y estuvo internado varias semanas.

En esta oportunidad, todo comenzó en una vivienda situada en el barrio Gendarmería de Ezpeleta, en la intersección de la Avenida Varela y colectora. La situación se salió de control cuando la mascota mencionada de un hombre entró al patio trasero del vecino, ya que no estaba atada. Como era de esperar, causó un verdadero desastre que los humanos no pudieron impedir a pesar de los intentos.

El perrito mató a varios cerdos que el hombre estaba criando en su patio luego de atacarlos brutalmente. Cuando el propietario de dicha vivienda vio el panorama, increpó al dueño del animal agresor y empezaron a pelearse. Tras el cruce, lo hirió gravemente en el abdomen y en una de sus piernas, motivo por el cual familiares del herido y otros vecinos que se acercaron al escuchar el alboroto llamaron al 911 y a una ambulancia del SAME.

Los profesionales médicos lo atendieron primero en el lugar, pero tuvieron que llevarlo de urgencia al nosocomio cercano, según especificaron fuentes cercanas al caso. Ingresó en terapia intensiva y, si bien no lo intervinieron quirúrgicamente, aguardan evoluciones en su cuadro para poder dar precisiones. Es importante resaltar que no hubo otros lesionados tras este violento suceso.

La reacción del agresor fue desmedida y fue directamente a matar al perro tras el desastre cometido, algo que su dueño no permitió. Las autoridades policiales de la Comisaría Sexta de Quilmes se acercaron a la escena y peritaron el lugar. Familiares de la víctima realizaron la correspondiente denuncia policial y aguardan por el trabajo de las autoridades judiciales para que este caso no quede impune.

Se desconoce el estado del perro pitbull y aún no se informó cómo procederán con él, ya que representa un peligro para todo el barrio, teniendo en cuenta que se puede escapar como ya lo hizo y dirigirse hacia un niño, un adulto o un anciano.