Dos pilotos de La Matanza estarán acelerando en La Plata

Anrés Jakos, de Ramos Mejía, en el TC Pick Up y Matías Frano, de Villa Madero, en el TC Pista Pick Up, por las copas de Oro y Plata, respectivamente.

La oferta fierrera del fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata contará con las camionetas con la presencia del Turismo Carretera Pick Up y del Turismo Carretera Pista Pick Up. Ambas categorías abrirán una nueva etapa, ya que arrancarán las Copa de Oro y Plata, respectivamente. Y en ambas estarán acelerando un par de pilotos de La Matanza. El de Ramos Mejía, Andrés Jakos, por el lado de las Pick Up, y el de Villa Madero, el Tano Matías Frano, en el TC Pista Pick Up.