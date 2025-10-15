Dos vecinos heridos tras un intento de asalto a una vivienda

El hecho empezó con un intento de ilícito y finalizó con las mordeduras del animal, sumado al traslado al hospital de las víctimas, que presentaban lesiones en sus extremidades. Vecinos del barrio indicaron que la escalada de la delincuencia provocó un hartazgo generalizado y ya no temen enfrentarse con los responsables de sembrar el temor en las calles, mientras piden una reacción inmediata a las fuerzas de seguridad para prevenir futuros robos.

Todo comenzó en la intersección de las calles Lavalle y Salta, cuando un grupo de ladrones treparon por los techos para meterse en una propiedad. El dueño de la casa los escuchó, notó los movimientos raros y subió para toparse frente a frente y así impedir que estos lograran llevar a cabo el asalto. Lamentablemente, la situación no terminó como hubiese querido.

En un momento dado, el techo cedió y cayó al vacío. El estruendo despertó a todo el barrio y su hermana, que vive en el mismo terreno, salió corriendo para ver qué había sucedido. Al encontrarse con tal panorama, quiso asistir a su hermano, pero el perro de la casa, alterado por los gritos, la mordió en una de sus piernas y no se desprendió hasta la llegada de agentes policiales.

Fueron los vecinos quienes llamaron al 911 y rápidamente un móvil de la Comisaría Sexta se acercó al lugar. Los uniformados tuvieron que disparar a un costado para intimidar al can y que de esa manera soltara a la mujer, que quedó con heridas de consideración en su pantorrilla. Por otro lado, el hombre que estaba tendido en el suelo, fue atendido por profesionales médicos del SAME. Ambos fueron trasladados al hospital local y quedaron en observación, fuera de peligro.

Este confuso episodio culminó con la fuga de los asaltantes, que se marcharon sin culminar el robo y que son intensamente buscados por las autoridades. Se realizó la correspondiente denuncia y esperan avances, mientras que en el vecindario temen que distintos grupos comandos continúen con esta ola de entraderas y escruches que se vienen dando.