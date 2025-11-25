Drago: "Ya estamos pensando en Deportivo Español"

El Tambero fue el primero en conseguir su pasaje a esta final de desempate, tras superar a Centro Español. El resultado fue 3 a 1, con un rendimiento sólido que le permitió avanzar de fase. Los goles para el equipo de Sergio Acosta fueron convertidos por el propio Acosta, Valentino Toniolo y Leonel Llodrá, mientras que para Centro Español descontó David Bulacio.

Luego de la clasificación, el entrenador de Claypole, Roque Drago, habló con el medio El Ascenso X3 y se mostró feliz por el logro, pero ya pensando en el próximo escollo. "Siempre cuando ganas el balance es positivo. Nos vamos contentos y con muchas ganas de jugar la final", aseguró el DT.

Drago reconoció que el equipo tuvo que trabajar duro, especialmente en la primera mitad: "En el primer tiempo nos costó, en el entretiempo hablamos cosas pequeñas, había que ajustar las marcas, las desatenciones estuvieron atrás". Sin embargo, elogió la capacidad ofensiva de sus dirigidos: "Este equipo de mitad para adelante juega muy bien".

Para el entrenador, la clave del triunfo estuvo en el manejo del juego. "La clave fue jugar, por los lugares donde uno ve débil al rival. Con tenencia de pelota", explicó.

El rival de Claypole en esta definición será Deportivo Español, que se clasificó tras eliminar a Mercedes. De esta final saldrá el último clasificado de la Primera C para la Copa Argentina 2026. Los de Drago ya tienen la cabeza puesta en ese partido. "Ya estamos pensando en Deportivo Español", cerró el técnico.