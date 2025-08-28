Duro traspie para Juventud de Bernal en el Promocional Amateur

El conjunto visitante se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo con un tanto de Eric Giménez. En el complemento, Leandro De Robertis amplió la diferencia a los 34 minutos y dejó contra las cuerdas al Papelero. Sobre el cierre, Luciano Godoy descontó a los 45' para los de Bernal, pero no alcanzó para revertir el resultado.

Con esta caída, Juventud quedó con 6 puntos, mientras que el Metalero se acomodó a dos unidades de la cima y se metió de lleno en la pelea por el liderazgo del grupo. De sostener el liderazgo, como están las cosas en este momento, tendría que verse las caras en una potencial final ante Defensores de Glew, que comanda la Zona A de un Promocional Amateur que se muestra muy cambiante.

El próximo domingo, el equipo de Villa Cramer tendrá una prueba exigente cuando visite a Everton de La Plata, en busca de recuperar terreno y sostener su lugar de privilegio. Los de la ciudad capital vienen de capa caída en un torneo en el que marchan últimos en la zona, producto de una victoria y dos derrotas. Sin dudas, la diferencia estará dada por el escenario, ya que el único halago que lograron fue en su terreno de juego, dato que en Bernal no dejan de analizar.