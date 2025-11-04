Duro tropezón de Dock Sud, que no levanta cabeza en la B Metro

El Lila, que llegaba con la necesidad de ganar para salir de la zona de descenso, abrió el marcador en el primer minuto del partido. Tras un centro de Torres desde la izquierda, Campuzano conectó de cabeza y adelantó a los locales.

Después, el combinado de la zona sur del conurbano bonaerense salió en busca del empate y generó algunas llegadas. En la primera, Quevedo probó de media distancia, García dio rebote y Gauna no pudo definir. Más tarde, Molina remató y el arquero lo evitó. Luego, tras un centro desde la izquierda, el propio Gauna apareció solo dentro del área, pero tampoco logró concretar.

Así la situación, el Azul y Oro careció de ideas, no entendió por dónde lastimar y tuvo que irse de su excursión a territorio ajeno con las manos vacías, pero con sumas preocupaciones por lo que implica quedar cerca de tropezar a la divisional inferior.