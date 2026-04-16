Axel Kicillof en España: se reunió con la vice Yolanda Díaz y con empresarios

El El gobernador de la provincia de Buenos Aires mantuvo una agenda oficial en Madrid con foco puesto en la cooperación laboral y las inversiones.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió en Madrid con la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, y luego encabezó un encuentro con empresarios para impulsar inversiones en la provincia, en el inicio de su gira oficial.
Durante la reunión con la ministra de Trabajo y Economía Social, ambas partes abordaron avances en políticas laborales, como la ampliación de licencias parentales y el reconocimiento de trabajadoras particulares.
También analizaron el impacto de regulaciones sobre plataformas digitales y los desafíos en la implementación de derechos laborales, informaron fuentes oficiales.
Kicillof expuso además iniciativas aplicadas en la Argentina, entre ellas el Procedimiento Preventivo de Crisis, políticas contra el trabajo infantil, mesas de productividad entre el Estado, sindicatos y empresas, y la legislación sobre teletrabajo.
Más tarde, el mandatario provincial mantuvo un encuentro con representantes de sectores energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimiento y fondos de inversión, interesados en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, en el marco de un contexto global inestable.
“Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país”, sostuvo Kicillof, según consignó un comunicado.
El gobernador subrayó la necesidad de fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, y remarcó que la gestión busca acompañar a la población frente a la crisis económica. Asimismo, planteó que el escenario internacional abre oportunidades para la cooperación entre América Latina y Europa.
“Es fundamental que exploremos toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades”, concluyó.
Sobre el encuentro con los empresarios, sostuvo que fue “una reunión muy buena” y que contestó preguntas de los hombres de negocios que participaron.
“Nosotros tenemos un régimen de promoción, de expansión del proceso productivo y laboral en la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo generar inversión pero también trabajo, capacidades nuevas, encadenamientos productivos; y nos llevamos algunas consultas y pedidos al respecto para seguir trabajando”, detalló.
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