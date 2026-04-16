Axel Kicillof en España: se reunió con la vice Yolanda Díaz y con empresarios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2044799504621191209&partner=&hide_thread=false Gracias Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, @Yolanda_Diaz_, por el recibimiento y el intercambio de experiencias en materia de gestión y políticas laborales.



Un encuentro muy necesario para seguir construyendo una agenda a la altura de los avances tecnológicos… pic.twitter.com/QUEA8jFZ8W — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 16, 2026

Axel Kicillof se reunió con empresarios

Más tarde, el mandatario provincial mantuvo un encuentro con representantes de sectores energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimiento y fondos de inversión, interesados en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, en el marco de un contexto global inestable.

“Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país”, sostuvo Kicillof, según consignó un comunicado.

El gobernador subrayó la necesidad de fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, y remarcó que la gestión busca acompañar a la población frente a la crisis económica. Asimismo, planteó que el escenario internacional abre oportunidades para la cooperación entre América Latina y Europa.

“Es fundamental que exploremos toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades”, concluyó.

Sobre el encuentro con los empresarios, sostuvo que fue “una reunión muy buena” y que contestó preguntas de los hombres de negocios que participaron.

“Nosotros tenemos un régimen de promoción, de expansión del proceso productivo y laboral en la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo generar inversión pero también trabajo, capacidades nuevas, encadenamientos productivos; y nos llevamos algunas consultas y pedidos al respecto para seguir trabajando”, detalló.