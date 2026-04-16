Prefectura secuestró mercadería por $ 500 millones en la demolición de "La Saladita de la Bristol"

La feria funcionaba desde hacía décadas en pleno centro de la ciudad, a la altura de la peatonal San Martín hasta Rivadavia, y ahora la imagen que enmarca el caso es la de los materiales de los puestos derrumbados sobre la playa.

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El sindicato denuncia una maniobra política

El Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) denunció Aa través de un comunicado que el operativo de desalojo realizado fue ilegal ya que “se realizó sin ningún tipo de orden judicial” y acusó al municipio de llevar adelante “pura y exclusivamente una campaña de publicidad política de “mano dura”.

“Denunciamos que los sucesos acaecidos el día de ayer obedecen, pura y exclusivamente, a una campaña de publicidad política de “mano dura” por parte del Ejecutivo Municipal. Durante estos últimos dos años hemos intentado, por múltiples vías, arribar a un acuerdo pacífico con el Gobierno Municipal, con quien hemos mantenido dialogo y realizado trabajos de manera conjunta de reordenamiento del espacio público, hasta el día de ayer”, indicó el gremio en un comunicado.

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En el mismo sentido y en referencia al dispositivo con topadoras y palas mecánicas que se realizó en la madrugada, el Sivara afirmó que “la violencia estatal desplegada y el semejante operativo montado contra personas trabajadoras, incluso aunque pudiere haber existido alguna irregularidad, frente a la absoluta inacción del mismo municipio ante la ola de inseguridad sin precedentes que azota la ciudad, solo puede entenderse como una maniobra de campaña política sin ningún tipo de conciencia social y en perjuicio de la paz social”.