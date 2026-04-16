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Prefectura secuestró mercadería por $ 500 millones en la demolición de "La Saladita de la Bristol"

El gremio de vendedores ambulantes denunció el uso político del procedimiento ue se realizó en horas de la madrugada.

La Prefectura Naval Argentina allanó y demolió con escavadoras y palas mecánicas la “saladita de la Bristol” en Mar del Plata tras una orden judicial, por lo que hoara, los puestos estaban instalados desde hace más de 25 años entre la vereda y la arena, una acción que fue rechazada por el sindicato de puesteros que aseguraron que el operativo fue ilegal.

Más de 100 efectivos allanaron la feria apostada en la Bristol en el marco de la Ley de Marcas, dispuesto por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Justicia Federal, con el objetivo de determinar el origen de la mercadería y detectar posibles delitos en la cadena de comercialización.

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Operativo en Mar del Plata.

Operativo en Mar del Plata.

Según se informó la prefectura, como resultado del procedimiento, se decomisaron más de 8.000 productos, principalmente indumentaria y calzado de marcas apócrifas por un valor superior a los $ 500 millones.

La feria funcionaba desde hacía décadas en pleno centro de la ciudad, a la altura de la peatonal San Martín hasta Rivadavia, y ahora la imagen que enmarca el caso es la de los materiales de los puestos derrumbados sobre la playa.

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El sindicato denuncia una maniobra política

El Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara) denunció Aa través de un comunicado que el operativo de desalojo realizado fue ilegal ya que “se realizó sin ningún tipo de orden judicial” y acusó al municipio de llevar adelante “pura y exclusivamente una campaña de publicidad política de “mano dura”.

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“Denunciamos que los sucesos acaecidos el día de ayer obedecen, pura y exclusivamente, a una campaña de publicidad política de “mano dura” por parte del Ejecutivo Municipal. Durante estos últimos dos años hemos intentado, por múltiples vías, arribar a un acuerdo pacífico con el Gobierno Municipal, con quien hemos mantenido dialogo y realizado trabajos de manera conjunta de reordenamiento del espacio público, hasta el día de ayer”, indicó el gremio en un comunicado.

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En el mismo sentido y en referencia al dispositivo con topadoras y palas mecánicas que se realizó en la madrugada, el Sivara afirmó que “la violencia estatal desplegada y el semejante operativo montado contra personas trabajadoras, incluso aunque pudiere haber existido alguna irregularidad, frente a la absoluta inacción del mismo municipio ante la ola de inseguridad sin precedentes que azota la ciudad, solo puede entenderse como una maniobra de campaña política sin ningún tipo de conciencia social y en perjuicio de la paz social”.

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