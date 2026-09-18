Alerta: la venta en redes de objetos robados creció 50%

Qué objetos aparecen en las plataformas

Entre los productos que son mencionados en los relevamientos de las áreas de ciberdelincuencia de los departamentos judiciales aparecen celulares, notebooks, computadoras, tablets, bicicletas, motos de baja cilindrada, electrodomésticos y autopartes.

Las publicaciones pueden difundirse mediante Marketplace de Facebook, WhatsApp e Instagram, lo que permite que el objeto sustraído pase rápidamente de la calle a otro comprador.

Un teléfono robado puede ser ofrecido durante el mismo día del delito. Una bicicleta sustraída de una cochera puede aparecer en un grupo barrial, mientras que una moto puede publicarse completa o desarmada. También circulan herramientas, notebooks y electrodomésticos bajo argumentos como una mudanza o una supuesta venta “de oportunidad”.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que, en algunas ocasiones, son las propias víctimas quienes encuentran sus pertenencias en internet. Después de realizar la denuncia, revisan publicaciones, comparan fotografías y buscan características particulares que permitan identificar el objeto, como una funda, una calcomanía, una abolladura, un número de serie o alguna modificación.

Sin embargo, encontrar el producto no significa que recuperarlo sea sencillo. Contactar directamente al supuesto vendedor o coordinar una compra puede representar un riesgo y derivar en una nueva emboscada.

Por ese motivo, ante una publicación sospechosa, se recomienda no pactar una compra ni intentar recuperar la pertenencia por cuenta propia. Lo aconsejable es guardar capturas de pantalla, conservar el enlace, registrar el nombre del perfil y aportar esos datos a la fiscalía o a la comisaría que interviene en la investigación.

Además, que un artículo tenga un precio bajo o carezca de factura no permite determinar por sí solo que sea robado. La investigación debe establecer de dónde provino el producto, quién lo ofreció, quién lo adquirió y qué conocimiento tenía cada una de las personas involucradas sobre su procedencia.

El precio, una de las principales señales de alerta

En las plataformas de compraventa, el valor del producto suele ser uno de los principales atractivos. Un celular de alta gama publicado muy por debajo de su precio habitual, una bicicleta costosa sin documentación o una moto ofrecida con urgencia pueden generar sospechas.

La misma situación puede presentarse con herramientas profesionales, consolas, computadoras y autopartes, entre otros elementos.

Las redes sociales, de esta manera, no solo funcionan como espacios para ofrecer productos, sino que también pueden acelerar el proceso de reventa de objetos sustraídos.