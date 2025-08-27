El anillo digital de Brown permitió recuperar una camioneta robada

El hecho se inició cuando operadores del COM detectaron, a través de las cámaras de seguridad, una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro por robo circulando en la intersección de la Ruta 16 y la avenida Argentina.

De inmediato se dio aviso a la Policía que inició una persecución por distintas arterias de la zona. La misma finalizó en la intersección de Algarrobo e Ituzaingó, en la localidad de Malvinas Argentinas, donde el vehículo colisionó y el delincuente fue reducido y detenido.

En ese marco, el intendente browniano Mariano Cascallares destacó el desempeño del sistema de Anillo Digital y la rápida respuesta del COM para que la Policía Bonaerense logre reducir al delincuente y recuperar el rodado.

"Desde el Municipio seguimos incorporando constantemente nuevas herramientas para prevenir el delito, como las Alarmas Comunitarias Municipales, los Puntos y Paradas Seguras, los Corredores Escolares Seguros y la App Brown Previene con Botón de Pánico que ya usan más de 50 mil vecinos, además de las más de 2 mil cámaras de monitoreo que tenemos distribuidas en todas las localidades", indicó el intendente Mariano Cascallares.