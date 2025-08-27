Provincia

El anillo digital de Brown permitió recuperar una camioneta robada

El vehículo, que tenía pedido de secuestro por robo, fue detectado por agentes del Centro de Operaciones Municipal (COM) que dieron aviso al 911. Tras una persecución, el delincuente terminó chocando y fue detenido.

La Policía Bonaerense recuperó una camioneta denunciada por robo y detuvo a un delincuente gracias al sistema de Anillo Digital del Municipio de Almirante Brown y un trabajo articulado con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco.

El hecho se inició cuando operadores del COM detectaron, a través de las cámaras de seguridad, una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro por robo circulando en la intersección de la Ruta 16 y la avenida Argentina.

De inmediato se dio aviso a la Policía que inició una persecución por distintas arterias de la zona. La misma finalizó en la intersección de Algarrobo e Ituzaingó, en la localidad de Malvinas Argentinas, donde el vehículo colisionó y el delincuente fue reducido y detenido.

En ese marco, el intendente browniano Mariano Cascallares destacó el desempeño del sistema de Anillo Digital y la rápida respuesta del COM para que la Policía Bonaerense logre reducir al delincuente y recuperar el rodado.

"Desde el Municipio seguimos incorporando constantemente nuevas herramientas para prevenir el delito, como las Alarmas Comunitarias Municipales, los Puntos y Paradas Seguras, los Corredores Escolares Seguros y la App Brown Previene con Botón de Pánico que ya usan más de 50 mil vecinos, además de las más de 2 mil cámaras de monitoreo que tenemos distribuidas en todas las localidades", indicó el intendente Mariano Cascallares.

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ

